映画『存在のすべてを』高橋一生ら出演 未解決事件の真実描く

2027年2月5日公開の映画『存在のすべてを』。塩田武士原作、瀬々敬久監督、高橋一生、西島秀俊らが出演し、30年前の二児誘拐事件の真実を描く。

2027年2月5日に公開される映画『 存在のすべてを 』は、小説家・ 塩田武士 による同名のミステリー小説を映画化した作品である。監督は『64-ロクヨン-』や『ラーゲリより愛を込めて』で知られる 瀬々敬久 が務め、主演は 西島秀俊 、 高橋一生 らが起用されている。

30年前の二児誘拐事件の謎

物語の舞台は1991年の秋、神奈川県で発生した二児の同時誘拐事件である。同じ夜に2人の少年が誘拐され、1人は無事に保護されたものの、内藤亮という少年は行方不明となった。3年後、亮は突然祖父母のもとへ帰ってくるが、彼がその3年間に何があったのかについては一切語ろうとせず、事件は未解決のまま時効を迎えることとなった。

Also read 人気の『NMAX』が電動スクーターに進化！ ヤマハ『NMAX E』2027年春に発売へ…EICMA 2026

時が流れ30年後、新聞記者の門田次郎を演じる西島秀俊は、旧知の元刑事の死をきっかけに、この古い事件の再取材を始める。その過程で、写実画家となった亮を志尊悠が、亮を想い続ける同級生・土屋里穂を広瀬すずが演じ、交錯する過去の中で隠されていた真実が浮かび上がっていく。

写実画家と画廊店主の物語

本作のキーポイントとなる写実画の世界を深く描くため、キャスト陣はそれぞれの役割で撮影に臨んだ。佐藤浩市が演じるのは、謎多き天才写実画家・如月脩を支援する、銀座の老舗画廊「六花」の店主・岸朔之介である。佐藤は、監督との撮影について、人物の立ち位置を暗黙知で認識をすり合わせながら進めたことを振り返っている。

Advertisement

佐藤は、写実画の奥深さを現場を通じて改めて認識させられたと語っている。自分自身の立場や子供との距離感などを思い浮かべながら、じっくりと鑑賞してほしいと呼びかけた。また、高橋一生も写実画への思いを明かしており、大畑稔浩さんから教わった写実の本質が、自分の芝居の感覚に近いと感じ、衝撃を受けたと述べている。

高橋は、人間の本質である愚かさや美しさが内包された作品であると評価し、写実画にのめり込んでいった経緯を話した。木村文乃が演じる木原優美は、貴彦の婚約者という立場で、撮影現場について「これぞ映画の現場」と贅沢な環境だったと振り返っている。

希望と悲しみを感じる作品

木村は、観客に寄り添いたいという思いで撮影に臨み、人生の辛いことや悲しいことばかりではないと伝えたいと語った。悲しみの中にも温かな希望を感じていただける作品を目指したという。鈴木杏が演じる内藤瞳は、端から見ればひどい親と見られがちな存在だが、ただの分かりやすい人物にはしたくなかったと説明している。

鈴木は、無気力でアンバランスな、自分の人生に抗えなかった母親の内面の揺らぎを大切に汲み取りながら演じた。瀬々監督とは何度もタッグを組んできた仲だが、昭和の映画作りの良さと今の時代との折り合いをつけるのが非常にうまいと評価している。

Advertisement

原作小説は第9回渡辺淳一文学賞を受賞し、2024年には本屋大賞で第3位に選出された。さらに11月1日には、読者が選ぶ文庫本「本の日」大賞も受賞しており、高い評価を受けている作品を基にした映画となっている。キャスト全員が、作品の深みと現場の熱量を強調し、観客への期待を述べている。