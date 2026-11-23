12月25日公開の映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』のお披露目上映舞台あいさつが都内で行われ、大泉洋、音尾琢真、中村倫也らが参加。過酷な撮影環境でのエピソードや製作背景が明かされた。

俳優の 大泉洋 、 音尾琢真 、 中村倫也 の3名は23日、東京都内にて開催された映画『 BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる 』のお披露目上映舞台あいさつに登壇した。この作品は12月25日に全国ロードショーが予定されており、主演を務める大泉を中心に、共演者らによる熱い語りが展開された。

大泉洋が出演する映画の製作背景とスケジュール

主演の大泉洋は、本作で監督を務める白石和彌とは共演歴が豊富で、白石組の常連俳優としても知られている。大泉は本作のオファーに対し、監督の白石和彌、自身の出演、そしてシリーズ第4作という枠組みを考慮し、スケジュールの空いている限り快諾したと振り返った。特に脚本を担当する古沢良太の参加も決まっており、制作陣の布陣が整ったことで、即決で引き受けることを決意した経緯を明かした。

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過酷な撮影環境と旭川出身の音尾琢真の反撃

中村倫也は、自身が出演するシーンの撮影当時の様子について詳細を語った。撮影は北海道の夜に行われ、映像には気づかれにくいほどの小雨が降り続いており、さらに非常に強風の日であったという。中村は、ただの雨や風ではなく、風圧による影響で10秒間立っているだけで全身がガクガクと震えるような状態だったと説明した。これを東京生まれの自分たちへの試練であると自認し、寒さに耐えかねて芝居ができなければ『探偵はBARにいる』シリーズの仲間入りはできないと考え、必死に努力して撮影に臨んだと振り返った。

しかし、中村は撮影現場での衝撃的な一幕を暴露した。正面を見た際に、旭川出身の音尾琢真が震えていたというのだ。中村はそれを見て、「ああ、震えてもいいんだ」と得心したと語り、自分たちがどれだけ苦しんでいたかが逆説的に浮き彫りになった。これに対し、大泉洋は「情けないよ…」と苦笑いを漏らし、音尾琢真は「北海道民は寒がりですから」と弁明して会場を笑いに包んだ。

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ススキノを舞台にしたシリーズ第4作の概要

本作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』は、札幌・ススキノを舞台に展開するシリーズの第4作目である。東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を原作としており、前作から9年を経て製作が決定した。物語の中心には、大泉洋が演じる便利屋の探偵と、松田龍平が演じる相棒・高田が描かれる。二人は厄介な事件に巻き込まれ、その解決へ向けて奔走する姿が描かれる予定である。

監督として初参加を果たすのが『孤狼の血』シリーズなどで知られる白石和彌である。脚本は古沢良太が引き続き担当し、シリーズの風格を保ちつつ新しい展開を見せることが期待されている。また、鈴木京香が今回の依頼人である純子を演じ、蒔田洋平が事件の鍵を握るアケミとして登場する。各キャラクターの複雑な関係性と、ススキノという独特の雰囲気が融合し、視聴者を惹きつける内容となっている。

出演者たちの熱意と作品への期待感

舞台あいさつに登壇した3名は、それぞれが演じるキャラクターへの思いや、撮影当時の思い出を鮮明に語った。特に大泉洋と中村倫也、音尾琢真の間のやり取りからは、シリーズへの愛着と、寒さという物理的な障壁を乗り越えて撮影に挑んだプロフェッショナルな姿勢が感じられた。白石和彌監督のもと、古沢良太による緻密な脚本が支える本作は、ファンだけでなく、シリーズ未視聴の層にもアピールする力を持っていると期待される。

12月25日に公開される本作品は、従来の探偵物とは一線を画すコメディ要素とサスペンス要素を両立させている。出演者たちのパフォーマンスだけでなく、北海道の風土を効果的に描いた映像美も注目点の一つである。観客は、ススキノの夜の気配と、主人公たちの成長物語を映画館で堪能できる機会を持つことになる。今後の興行成績や批評家的な評価にも、注目が集まっている状況である。