映画『ハウスメイド』新映像公開 緊張感漂う主演2人の対峙シーン

11月27日公開の映画『ハウスメイド』より、シドニー・スウィーニーとアマンダ・セイフライドの激しい心理戦を描く本編映像が公開された。原作ベストセラーの実写化。

映画『ハウスメイド』より、11月27日に公開予定の本編映像が新たに公開された。主演の シドニー・スウィーニー と アマンダ・セイフライド が演じる家政婦と雇い主の間に流れる、呼吸を詰まらせるような緊張感が伝わるシーンである。住み込みの家政婦 ミリー がキッチンで朝食の支度に忙しそうな中、雇い主の ニーナ が背後から静かに現れ、不穏な会話を交わす。

豪邸に閉じ込められた家政婦の恐怖

物語の舞台は、ニューヨーク近郊に建つウィンチェスター家の豪邸である。ミリーは理想とする仕事に就いたと喜び、屋敷での生活を開始する。しかし、外側から鍵がかかる屋根裏部屋や、屋内に置かれた大量の薬、そしてドールハウスに対する奇妙な執着など、些細な違和感が次々とミリーを襲う。彼女が置かれた環境は、表向きは優雅である一方で、内部では歪んだ心理が渦巻いていた。

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ニーナからは理不尽な要求が突きつけられ続ける状況の中で、ミリーが唯一の心のよりどころとするのは、夫のアンドリューである。アンドリューは親切に接してくれる存在として描かれているが、その安心感の裏側には、住み手のミリーにとって未知なる危険が潜んでいることも示唆されている。

朝食シーンの心理戦と監督の評価

公開された映像では、ミリーが朝食の準備に集中している背後で、ニーナが音もなく立っている様子が映し出される。ミリーはニーナの存在に全く気づいておらず、突然の声かけに驚きを隠せない。何とか笑顔を作り、受け答えを試みるも、ニーナの表情は言葉の通りではなく、不機嫌そのものである。ニーナはミリーに頼まれた屋根裏部屋の鍵を手渡すが、その間隔には明確な距離感が感じられる。

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会話の中でニーナは、前夜の夕食について自分が同席していなかったことを問い詰め、アンドリューを「理想の夫でしょ」と自慢気に語る。さらに、「私の料理をフリでも喜ぶ」と、笑えない冗談を口にする。しかし、その直後には食卓のベーコンの量が多すぎると難癖をつけ始め、ミリーを戸惑わせるこの展開が、二人の関係性を象徴している。

『ゴーストバスターズ』や『シンプル・フェイバー』を手がけたポール・フェイグ監督は、ミリー役についてシドニー・スウィーニー以外考えられなかったと振り返る。ミリーは「一筋縄ではいかない、難しい役」であり、映画『リアリティ』でリアリティ・ウィナーを演じた彼女のパフォーマンスに確信を持ったという。監督の選考背景には、役者の適性に対する深い理解があった。

原作の成功と興行収入の実績

本作は、世界累計発行部数が900万部を突破した同名小説を原作としている。米紙『ニューヨーク・タイムズ』のベストセラーリストでは162週にわたりランクインし、Amazonのベストセラーリストでも170週にわたって位置付けられた実績を持つ。この文学的な成功は、映画化に対する期待値をさらに高めている要素である。

映画版についても、全世界で興行収入650億円という大ヒットを記録した。原作にはない独自の要素が盛り込まれており、視覚的な演出と演技の融合により、読者の想像を超えたドラマを生み出している。『マンマ・ミーア！』などで知られるアマンダ・セイフライド演じるニーナについては、ポール・フェイグ監督が「どの瞬間も綱渡りをするような絶妙なバランスで演じている」と高く評価している。

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監督は、観客がニーナを心から嫌いになりつつも、別の場面では再び惹きつけられるという、極端な性質を持つ登場人物を驚くほど人間らしくリアルに表現したセイフライドの演技力を称賛している。この複雑な心理描写が、映画『ハウスメイド』の魅力の核心をなしており、11月27日の公開に向けて観客の関心をさらに集めている。