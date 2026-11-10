映画『VIVANT』本ポスター解禁 堺雅人ら17人の名前が並ぶ豪華ビジュアル

堺雅人主演の映画『VIVANT』の本ポスタービジュアルが初解禁された。阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李、役所広司ら計17人の名前が並び、12月4日の全国公開に向けて作品への期待を高めている。ドラマ版の続編や完全新作映画の発表も重なり、シリーズへの注目がさらに集まっている。

堺雅人 が主演を務める映画『VIVANT』の本ポスタービジュアルが初めて解禁された。ポスターには、 阿部寛 、二階堂ふみ、 二宮和也 、松坂桃李、 役所広司 ら豪華キャストの名前が並び、シリーズを代表するオールスターキャストが一枚に集結した形となっている。映画は12月4日に全国公開される。

ポスターには、主演の堺をはじめ、阿部、二階堂、二宮、松坂、役所ら計17人の名前が記されている。キャスト陣の顔ぶれがそろったビジュアルは、2023年7月にTBS日曜劇場枠で放送されたドラマ版から続く作品世界への期待を高める内容になっている。

Also read Raso氏 AIバブル崩壊説を否定 企業の急成長は正当化されると主張

本ポスターに描かれた主人公・乃木憂助と「F」

本ポスターには、堺雅人が演じる主人公・乃木憂助の姿と、その裏の人格である「F」の姿が描かれている。表と裏の二つの顔を持つ主人公が一枚の中に収められたことで、物語の緊張感が伝わるデザインとなった。

乃木は、平凡な商社マンとして生きてきた人物だ。映画版は、その乃木が130億円の誤送金事件をきっかけに、自衛隊の極秘組織「別班」や国際テロ組織「テント」、公安警察の思惑が絡み合う壮大な戦いに身を投じていく物語を描く。ポスターに描かれた二つの人格は、この物語の核心を象徴している。

Advertisement

キャスト名が並ぶ構成は、主人公の二面性と群像劇としての厚みを同時に示している。17人という大人数の名前が記されていることからも、映画が多くの登場人物の思惑を交錯させる作品であることがうかがえる。

阿部寛ら主要キャストの役どころと顔ぶれ

主要キャストの役どころは、ポスターに記された名前から明確になっている。阿部寛は警視庁公安部の野崎守を演じ、二階堂ふみは乃木の婚約者で医師の柚木薫を演じる。

二宮和也は、国際組織「テント」の幹部で乃木の義弟にあたるノコルを演じる。松坂桃李は、乃木と同じ別班の工作員である黒須駿を演じる。役所広司は、「テント」の創始者で乃木の実の父親であるノゴーン・ベキを演じる。主人公を取り巻く敵と味方が、組織の立場を超えて複雑に結び付いていることが分かる配役だ。

さらに、竜星涼、山中崇、Barslkhagva Batbold、Ohm-Tanapak、富栄ドラム、高山みなみ、林原めぐみ、花岡すみれ、Tsaschikher Khatanzorig、濱田岳、キムラ緑子らも出演する。国籍や分野の異なる俳優陣が集まったことで、作品の舞台がより広がりを見せている。

Advertisement

ドラマ版続編の反響と映画版の公開日程

映画『VIVANT』は、ドラマ版の流れを受けて制作された作品であり、続編の放送を経て注目が高まっている。続編は2026年7月から放送され、異例の2クール連続放送となった。

続編の最終話となった11月8日の放送では、世帯平均視聴率21.8％を記録し、シリーズ最高の数字となった。最終話の放送後には完全新作映画の公開が発表されており、映画版は今後のシリーズ展開を示す位置付けにもなっている。映画『VIVANT』は12月4日に全国公開される予定で、ポスターに並んだ豪華キャストが大きなスクリーンでどのような物語を見せるのかに関心が集まっている。