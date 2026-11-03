映画『君の話』北村匠海主演、千尋の場面写真が解禁

映画『君の話』の場面写真が公開された。北村匠海演じる大学生・千尋と、出口夏希演じる灯花の穏やかな姿が収められている。11月27日公開の注目作の概要を紹介する。

俳優の 北村匠海 が主演を務める映画『 君の話 』（11月27日公開）から、北村演じる大学生・千尋の姿を捉えた場面写真が公開された。 出口夏希 がヒロインの灯花を演じ、2人が料理をする場面や、灯花に優しいまなざしを向ける千尋の様子が収められている。

北村匠海が演じる千尋の物語

本作は、三秋縋の同名小説を原作とする映画である。原作は2018年7月の刊行以来、重版を重ねてきた作品として知られている。

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物語の主人公は、不幸な過去を忘れるために記憶を消す治療を受けた大学生の千尋である。彼の幼なじみである夏凪灯花は、作られた記憶の中にしか存在しないはずの人物として描かれる。

孤独に生きる千尋は、治療から目覚めても過去の記憶が消えず、代わりに会ったこともない灯花との初恋の思い出が残されていた。実在しないはずの彼女が心を離れなくなっていく中、ある日、灯花が現実世界に現れる。

彼女は一体誰なのか。2人をつなぐ記憶は本物なのか、それとも嘘なのか。千尋の日常は、灯花との出会いによって少しずつ変わり始めていく。

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原作と制作陣が描く恋の世界

脚本を手がけるのは、NHK連続テレビ小説『虎に翼』などで知られる吉田恵里香である。原作の不思議な設定を、映画としてどのように描くかが注目されている。

監督は、『やがて海へと届く』などの作品で知られる中川龍太郎が務める。記憶と恋という二つの要素を、どのような映像で表現するのかに関心が集まっている。

本作は、記憶を疑いながらも恋を信じてしまう、という感情の流れを軸にしている。見る人が2人の記憶の真偽に揺さぶられながら、物語に引き込まれていく構成といえる。

小岩井プロデューサーが語る起用の理由

北村はアクションからヒューマンドラマまで、幅広い作品に出演してきた俳優である。本作は、そんな北村にとって久しぶりのラブストーリーとなる。

起用について、小岩井プロデューサーは、北村には孤独を抱える人の奥にある人恋しさまで感じさせる魅力がある、と語っている。役の内面を支える力を、北村に期待したことがうかがえる。

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小岩井プロデューサーは、この映画では観客が記憶を疑っても、千尋の恋は信じてしまうことが大切だと説明した。その説得力を、北村の存在感と演技力に託したという。

さらに、久しくラブストーリーに出演していなかった北村が、この作品を面白がって引き受けてくれたことはうれしかった、と出演決定時の思いを明かしている。制作側の期待と信頼が感じられるエピソードである。

解禁された場面写真の見どころ

今回解禁された場面写真には、灯花と一緒に料理をする穏やかなひとときが切り取られている。日常の何気ない時間が、2人の距離の近さを伝えている。

また、物憂げな表情でたたずむ千尋の姿も写されている。孤独を抱えていた千尋の内面が、写真からも感じ取れる構成になっている。

隣にいる灯花へ優しいまなざしを向ける様子も収められている。誰かを大切に思うようになる千尋の心の変化を、うかがわせるカットといえる。

映画『君の話』は11月27日に公開される。北村匠海と出口夏希が演じる、記憶と初恋をめぐる物語の行方に注目が集まっている。