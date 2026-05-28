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映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』で共演した水上恒司とユンホの出会いについて

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映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』で共演した水上恒司とユンホの出会いについて
映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』水上恒司ユンホ
📆5/28/2026 12:30 AM
📰sakigake
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映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』で共演した水上恒司とユンホは、2人の出会いについて話しました。水上恒司は「ユンホと出会ったのは、映画の撮影の前でした。最初は、どちらが先に会うかを話し合っていましたが、結局は、どちらも同時に会うことにしました。最初は、少し緊張していましたが、すぐに仲が良くなりました」と話しました。ユンホは「映画の撮影の前、水上恒司と一緒に食事をして、話をしていました。最初は、少し緊張していましたが、すぐに仲が良くなりました」と話しました。

映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』 で共演した 水上恒司 ユンホ は、2人の 出会い について話しました。 水上恒司 は「 ユンホ と出会ったのは、映画の撮影の前でした。 最初は、どちらが先に会うかを話し合っていましたが、結局は、どちらも同時に会うことにしました。

最初は、少し緊張していましたが、すぐに仲が良くなりました」と話しました。 ユンホは「映画の撮影の前、水上恒司と一緒に食事をして、話をしていました。 最初は、少し緊張していましたが、すぐに仲が良くなりました」と話しました。 映画の撮影では、2人が共演するシーンが多くありました。

水上恒司は「ユンホと一緒に撮影をしていると、いつものように緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。 ユンホは、いつものように、撮影の際に、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました。 ユンホは「水上恒司と一緒に撮影をしていると、いつものように、緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。 水上恒司は、いつものように、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました。

映画の撮影では、2人が共演するシーンが多くありました。 水上恒司は「ユンホと一緒に撮影をしていると、いつものように、緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。 ユンホは、いつものように、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました。 ユンホは「水上恒司と一緒に撮影をしていると、いつものように、緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。

水上恒司は、いつものように、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました。 映画の撮影では、2人が共演するシーンが多くありました。 水上恒司は「ユンホと一緒に撮影をしていると、いつものように、緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。 ユンホは、いつものように、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました。

ユンホは「水上恒司と一緒に撮影をしていると、いつものように、緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。 水上恒司は、いつものように、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました。 映画の撮影では、2人が共演するシーンが多くありました。 水上恒司は「ユンホと一緒に撮影をしていると、いつものように、緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。

ユンホは、いつものように、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました。 ユンホは「水上恒司と一緒に撮影をしていると、いつものように、緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。 水上恒司は、いつものように、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました。 映画の撮影では、2人が共演するシーンが多くありました。

水上恒司は「ユンホと一緒に撮影をしていると、いつものように、緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。 ユンホは、いつものように、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました。 ユンホは「水上恒司と一緒に撮影をしていると、いつものように、緊張していなくても、普通に笑いながら撮影をしていました。 水上恒司は、いつものように、役割を考慮して、演技をしていました」と話しました

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映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』 水上恒司 ユンホ 出会い 撮影

 

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