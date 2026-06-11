映画『名無し』舞台挨拶で佐藤とNovel Coreが語り合う。魂を削った主題歌『名前』の誕生秘話と人生の挫折について

映画『名無し』の舞台挨拶に登壇した俳優の佐藤とアーティストのNovel Coreが、楽曲制作の裏側や、挫折を乗り越えて今に至るまでの人生観を赤裸々に明かした。

映画『 名無し 』の上映後、エンドロールで 主題歌 『名前』が流れ、会場に深い余韻が漂う中、俳優の佐藤が客席後方から静かに登場した。 満員の観客に向けて、佐藤はまず、作品を締めくくる楽曲の素晴らしさについて言及し、魂ごと作品にのめり込まなければ決して到達できないような楽曲が最後に流れることで、映画全体の完成度がより高まり、作り手として本当にありがたく感じていると、心からの感謝を述べた。

この言葉を受けたアーティストのNovel Coreは、感極まった表情で、本作が自身にとって人生初の映画主題歌であるという特別な意味を持つことを明かした。 彼は楽曲制作において、まさに魂レベルで作品の世界観に没入し、一部の歌詞を書き上げる際には、感情が昂り嗚咽しながらペンを走らせたという。 映画とともに自分の楽曲が多くの人々に届き、それが作品の世界観を補完する役割を果たせていたならば、これ以上の幸せはないと、深い充足感を語った。

本作は、オリジナル映画ならではの過激な表現が多用されていたため、製作過程では一度お蔵入りになりそうになるという困難な局面があったという。 しかし、現在は全国117館という規模での上映ながら、興行収入は2億5000万円を超えるスマッシュヒットを記録しており、社会的な反響を呼んでいる。 佐藤は、日々届く観客からの感想を通じて、作品が持つ強いメッセージ性が多くの人の心に突き刺さっていることを実感していると語った。

また、Novel Coreも楽曲が作品の一部として機能し、それが広く浸透している現状に喜びを滲ませ、自身の家族が各地の映画館に足を運んで応援しているという微笑ましいエピソードを披露した。 楽曲制作の過程について深く切り込むと、Novel Coreは脚本を15回から16回ほどフルで読み込んだという徹底した準備について明かした。 読むたびに重要だと感じるポイントが変化することに気づき、作品が持つ想像させるための余白が非常に強いと感じたという。

そのため、楽曲においても正解を提示して完結させるのではなく、あえて抽象性を残し、映画の世界観と地続きに感じてもらえるような構成を目指した。 特に、人間にとって名前を付けるという行為自体が、避けられない大きなカルマであるという視点にフォーカスして作詞を進めたという、芸術的なアプローチについても詳しく語った。 トークが進む中で、佐藤が演じた主人公・太郎の心情についての話題になると、会場の空気が一変し、観客の間には緊張感と期待が入り混じったざわつきが広がった。

佐藤は、Novel Coreの本名が佐竹太朗であることを引き合いに出し、名前が共通しているからこそ、太郎というキャラクターの孤独や葛藤に深く共感できたのではないかと問いかけた。 これに対し、Novel Coreは深く頷き、自分も太朗であるからこそ、主人公の気持ちが痛いほどわかるのだと答え、二人が互いに見つめ合うという、名前を通じた不思議なシンパシーが生まれる瞬間があった。

Novel Coreは、太郎の心情を代弁できるのは自分しかいないという強い使命感に突き動かされて筆をとったと明かし、その情熱が楽曲の説得力を生んだことが示唆された。 一方の佐藤は、最初に歌詞を受け取った際、特に心に響いたフレーズとして、必ず枯れる花に水をやるのなら踏みつけて散らしてしまえばと思うほど、という一節を挙げた。 この絶望と諦念が混ざり合った表現こそが、まさに山田太郎という男の本質を捉えており、非常に素晴らしい歌詞であると絶賛した。 Novel Coreはこの言葉に、最高の笑顔で喜びを表現した。

さらに、映画のテーマである人とつながることを諦めるという点に関連し、人生における挫折や諦めの経験についても深い対話が繰り広げられた。 佐藤は、20代の頃に役者を諦めそうになった回数が38回にものぼったという衝撃的な告白をした。

しかし、ある漫画作品から得た知見として、諦めるという言葉の語源は明らかにするということであるという説を紹介し、物事を明らかにし、方向性を定めることは決して悪いことではないと前向きに捉えていると語った。38回という回数は多すぎたかもしれないが、その数だけの挫折と模索があったからこそ、現在の自分があるのだと胸を張り、また、その苦しい時期を支えてくれた妻への深い愛情と感謝を述べた。 これに共鳴したNovel Coreも、音楽の道に辿り着くまでに数多くの挫折を経験したことを明かした。

漫画家、声優、テニスプレイヤー、バスケットボールプレイヤー、そして指揮者など、多岐にわたる夢を追いかけ、そのたびに壁にぶつかり挫折してきた。 しかし、それら一つひとつの経験を経て自分の進むべき道を確かめ、今の音楽活動に至ったという、紆余曲折ある人生の歩みを振り返った。 イベントの締めくくりに、Novel Coreは、自分はこの映画『名無し』という作品において、二朗さんに次いで最大級のファンであるという自信を語った。

映画の中で生きた登場人物たちの人生を、より高い温度で、そして観客に最も近い温度で伝えたいという願いを込めて書き下ろした主題歌であることを強調し、今後も多くの人々が映画とともに『名前』という楽曲に触れてほしいと切に願った。 佐藤もまた、エンドロールが流れても席を立つ人がいないという観客の様子を耳にしており、それこそが楽曲が映画に深く寄り添っている証拠であると述べた。

Novel Coreに主題歌を任せてもらったことは、映画にとって非常に大きな幸運であったと断言し、映画『名無し』と楽曲『名前』の両方が、より多くの人々の心に届き、深い共鳴を起こすことを願う言葉で、熱い舞台挨拶を締めくくった





owarai_natalie / 🏆 25. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

名無し Novel Core 佐藤 主題歌 挫折

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

iPhoneの中で200億パラメーターAIが動く時代、来ちゃったアップルは6月8日、第3世代のAI基盤モデル「Apple Foundation Models」を発表した。注目されるのは、200億パラメーター規模の「AFM 3 Core Advanced」が端末内で動作する点だ。

Read more »

“安すぎPC”で後悔したくない人へ！ Microsoft 365、出張修理も付いたDellの15.6型ノートPCがセール中Amazon.co.jpにて、ノートPC「Dell 15 DC15250」がセール中。Windows 11／Intel Core i5-1334U／メモリ16GB／SSD 512GBモデルで、12万4980円となる。

Read more »

軽量モバイルPCを求めるなら約1kgで最大20時間超の13.3型「VAIO S13」がサマーキャンペーン対象VAIOでは現在、「VAIOストア サマーキャンペーン2026」を実施中。対象モデルが10,000円オフになるほか、Core 5／Core 7搭載構成はさらに5,000円オフとなる。キャンペーン期間は8月5日午前9時59分まで。

Read more »

整備済み品 東芝 軽量 ノートパソコン dynabook U63 13.3型FHD東芝のノートパソコン dynabook U63 13.3型FHDを紹介します。Core i5-7200U2.5GHz、メモリ8GB、SSD 128GB、カメラ、WIFI、Bluetooth、HDMI、type C、Win 11 & MS Office 2019搭載のノートPCです。

Read more »

小型ゲーミングPCでもCore Ultra 7 270K Plus＆GeForce RTX 5070ならWQHDや4Kでもゲームが快適？ (1/3)パソコンショップSEVENのミニタワーゲーミングPC「ZEFT G62BH」をベンチマーク！ Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5070のコンビはコスパが優秀!?

Read more »

GLASS Core Pro, GLASS Core: KENWOOD's New Wireless Earbuds with Glass Vibration Board and K2 TechnologyKenwood introduces two new wireless earbuds, GLASS Core Pro and GLASS Core, which incorporate glass vibration board technology and K2 technology. These earbuds offer improved sound quality, comfortable fit, and enhanced listening experience.

Read more »