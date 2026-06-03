映画「国宝」再上映と終映のお知らせ 邦画実写初の興収200億円突破

吉沢亮主演の映画「国宝」が再上映を経て終映へ。邦画実写史上初の興行収入200億円を達成した本作の詳細。

邦画実写史上初の 興行収入 200億円を突破した、 吉沢亮 （32）主演の映画「国宝」（李相日監督）が、6月5日から1週間、全国の映画館で 再上映 されることが決まった。 公式Xが3日に発表し、併せて6月11日をもって一部劇場を除き終映することも明らかにされた。

「国宝」は、作家・吉田修一氏（57）の同名小説を映画化した作品。 吉沢が主人公・立花喜久雄の50年の人生を演じ、少年期は黒川想矢（16）が演じた。 抗争で父を亡くした喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を渡辺謙（66）、半二郎の実の息子で将来を約束された御曹司・大垣俊介を横浜流星（29）とその少年期を越山敬達（17）が演じた。 吉沢と横浜は、歌舞伎俳優の中村鴈治郎（67）から1年半にわたって歌舞伎の指導を受け、その努力が話題を呼んだ。

公開は2025年6月6日から11月24日までの172日間で、興行収入173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。 これにより、2003年の「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！ 」が保持していた実写日本映画の興収記録（173億5000万円）を22年ぶりに更新。 その後もロングランを続け、2026年2月15日までの公開255日間で興収200億851万9000円、動員1425万2409人に達し、邦画実写史上初の200億円突破を果たした。

現在、Amazonプライムビデオでは5月20日からデジタル購入配信が始まり、6月6日からは見放題独占配信が開始される。 公式Xは「昨年6月6日の封切りからまもなく1年。 日本映画史に金字塔を打ち立て、世界にも羽ばたいた本作が、再上映を経て終映を迎えます。 皆様のご来場をお待ちしております」とコメントしている。

本作の成功は、邦画実写の新たな可能性を示した。 吉沢亮の熱演、李相日監督の緻密な演出、そして歌舞伎の本格的な指導が一体となり、観客を魅了した。 再上映は見逃した人にとって最後のチャンスであり、既に観た人も劇場で再度その迫力を体感できる機会となる。 終映後は配信のみとなるため、多くのファンが劇場に足を運ぶと予想される。

映画「国宝」は、単なるエンターテインメントを超え、日本の伝統芸能と現代映画の融合を体現した作品として、長く語り継がれるだろう。 再上映期間中は、全国各地の劇場で特別なイベントも計画されているという。 終映まであとわずか、ぜひ劇場でその幕切れを見届けてほしい





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

国宝 吉沢亮 興行収入 再上映 終映

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

現役高校生と保護者は、卒業アルバムに何を求めるのか？ - 週刊アスキー卒業アルバムメーカー国内大手のダイコロが、現役高校生男女 200 人、高校生の子どもを持つ保護者 世代の男女 200 人を対象に、卒業アルバムに関する調査を実施した。

Read more »

サンワサプライ、強化ガラス製マウスパッドにコンパクトサイズ登場サンワサプライは、コンパクトサイズの強化ガラス製マウスパッド「200-MPD034BK-M」と「200-MPD034W-M」を発売した。直販サイトでの価格はいずれも7,280円。

Read more »

メルセデスEクラスに用意された200台限定の特別仕様、装備はすべて最上級限定発売される「E 200 Edition Exclusive (ISG) 」。メルセデス・ベンツ Eクラスより、「E 200 AVANTGARDE（ISG）」の特別仕様車「E 200 Edition...

Read more »

【ドラクエ】冒険の書を開くと、スライムたちが攻撃を仕掛けてきた！ 「討伐モンスターフィギュア」3月28日発売スクウェア・エニックスは、フィギュア「ドラゴンクエスト 冒険の書コレクション 討伐モンスターフィギュア」を3月28日に発売する。価格は単品2,200円、6個入りBOX13,200円。

Read more »

「ドラゴンクエスト 冒険の書コレクション 討伐モンスターフィギュア」本日発売。6個入りBOXも同時発売スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト 冒険の書コレクション 討伐モンスターフィギュア」を3月28日に発売する。価格は単品が2,200円。6個入りBOXが13,200円。

Read more »

ドリンクもスマホもどっちも置ける！ サンワサプライ、“ドリンクホルダーに差し込むだけ”の車載ホルダー発売サンワサプライの直販サイト・サンワダイレクトから、ドリンクホルダーに差し込むだけで設置できる車載ホルダー2機種が新発売。MagSafe対応の「200-CAR126」とタブレット対応伸縮ホルダー付きの「200-CAR127」で、どちらもホルダーを設置した後も飲み物を置けるのが特徴だ。

Read more »