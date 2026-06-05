映画「デス≠キル／ゲーム」2026年10月2日公開、豪華キャスト陣が集結

命の価値を問う衝撃作「デス≠キル／ゲーム」が2026年10月2日に公開。髙石あかり、吉沢亮ら豪華キャストが出演。

2026年10月2日、待望の映画「 デス≠キル／ゲーム 」が 丸の内ピカデリー ほか全国で劇場公開される。 本作は、命の価値と生と死の境界を問いかける衝撃のエンターテインメント作品だ。

監督は独自の世界観で知られる映像作家が務め、主演には髙石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮ら豪華キャストが名を連ねる。 物語の舞台は、突如として現れた謎のゲームに巻き込まれた人々の運命を描く。 参加者は「デス」と「キル」の二択を迫られ、その選択が生死を分ける。 しかし、単なるサバイバルゲームではなく、人間の本質や倫理観が試される深刻なテーマが込められている。

製作陣は「この作品が観客の人生に新たな彩りを加えることを願っている」とコメント。 公開を前に、既にSNS上では期待の声が溢れている。

キャストには、髙石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮を筆頭に、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、堤真一、板垣李光人、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックス、倉沢杏菜、安達木乃、岩谷健司、前原瑞樹、渡辺江里子、木村美穂、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎う大、朝加真由美、北香那、酒井大成、柄本時生、杉田雷麟、日高由起刀、下川恭平、濱正悟、伊武雅刀、大西信満、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、DAIGO、安井順平、さらに今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、古川琴音、眞栄田郷敦、大森元貴、妻夫木聡、阿部サダヲ、松嶋菜々子、戸田菜穂、戸田恵子、浅田美代子、吉田鋼太郎、中沢元紀、二宮和也、加瀬亮、細田佳央太、竹野内豊、瞳水ひまり、志田彩良、ソニン、瀧内公美、山寺宏一、津田健次郎、鳴海唯、倉悠貴、久保史緒里、藤堂日向、林田理沙、そして松坂桃李、吉岡里帆、奥平大兼、蒔田彩珠、窪塚愛流、吉柳咲良、豊田裕大、上坂樹里、髙石あかり（重複）、八村倫太郎、山下幸輝、夏生大湖、影山優佳、永瀬莉子、森愁斗、安斉星来、矢吹奈子、今井柊斗、真弓孟之、西本まりん、花岡すみれ、野内まる（重複）、山田健人、渡辺色、青山凌大、藤本一輝、唐木俊輔、大塚萌香、鈴川紗由、芹澤雛梨、白倉碧空、岡田将生、迫田孝也、臼田あさ美、櫻井海音、林泰文、堀田真由、高橋恭平、及川光博、常盤貴子、北村一輝という、まさにオールスターキャストが集結した。

各俳優がどのような役柄で登場するのか、詳細はまだ明らかになっていないが、その多彩な顔ぶれからも本作のスケールの大きさが伺える。 作品のテーマは「死と殺しの違い」。 ゲーム内で「デス（死）」を選ぶのか、「キル（殺し）」を選ぶのか。 その選択がもたらす結末は、単なる勝敗を超えた深い問いを投げかける。

公開を控え、映画関係者は「観客一人ひとりが自分自身と向き合うきっかけとなる作品だ」と語る。 また、音楽や映像演出にもこだわり、劇場での体験を最大限に引き出す工夫が施されている。 特に、丸の内ピカデリーでの上映は、音響やスクリーンの規模が作品世界に没入させること間違いなし。2026年秋、この映画が社会現象を巻き起こす可能性を秘めている。 ぜひ劇場でその目で確かめてほしい





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