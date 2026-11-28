28日に都内で開かれた実写映画「ワンダンス」の公開記念舞台あいさつには、＆TEAMのJO、池端杏慈、Girls2の山口綺羅、超特急の髙松アロハらが登壇し、各自が人生に大きな影響を与えた人を紹介した。主演のJOは監督らスタッフを、髙松はファンを挙げて感謝の意を表した。

映画「 ワンダンス 」（草場尚也監督、27日公開）の公開記念舞台あいさつが28日、都内で行われ、＆TEAMのJO（22）、池端杏慈（19）、Girls2の山口綺羅（22）、 超特急 の 髙松アロハ （26）らが登壇した。

出会いをきっかけに未経験のダンスの世界に飛び込む映画のストーリーにちなみ、「自分の人生に大きな影響を与えた人」を紹介。 JOは「チームワンダンスハート」とフリップで回答。

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「監督ふくめ、監修をつとめてくださってる皆さんが改めて、アーティストとしての自分のあり方というのを改めて教えてくれた。 すごく悩んでいた時期だったので、そういう時にワンダンスの映画に出会って、少しでも自分のあり方を見つけられました。 キャストの皆さん、全スタッフのおかげで、こんなことにチャレンジしてみよう、とかが出てきた。 この撮影期間、全員に感謝しています」と語った。