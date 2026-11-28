実写化映画「ワンダンス」の公開記念舞台あいさつが開催され、初主演のJOや池端杏慈、Girls2の山口綺羅、超特急の髙松アロハらが登壇。キャストたちはそれぞれの「挑戦したいこと」を話し、JOは演劇と語学、池端はスカイダイビングへの想いを語った。

映画「ワンダンス」（草場尚也監督、27日公開）の公開記念 舞台あいさつ が28日、都内で行われ、＆TEAMのJO（22）、 池端杏慈 （19）、Girls2の山口綺羅（22）、超特急の髙松アロハ（26）らが登壇した。

本作は大人気漫画「ワンダンス」（講談社「月刊アフタヌーン」）の実写化映画。 映画初出演にして初主演を務めるJOが演じる大学生・小谷花木、通称カボがヒロインのワンダと出会い、未経験のダンスに挑戦するという物語。 ストーリーにちなみ、「挑戦したいこと」をキャストそれぞれが紹介した。 JOは「お芝居＆語学」と回答。

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「今回、初めてお芝居をさせていただいて、やっぱり悩む時間がすごく楽しくて、またやってみたいなと。 語学については＆TEAMが日本から世界へを目標にしてやっているので、少しでも世界のファンの皆さんと会話ができるように、語学と書きました」とグローバルな活躍を目指していた。 池端は「スカイダイビング」と話し、「高いところが好きで、バンジージャンプと書こうか迷ったんですけど、空を気持ち良く飛んでみたい。 みんなのを見たら真面目だったので…」と苦笑い。 髙松は「僕は高所恐怖症なので…、頑張ってください」と応援した。 芸能最新ニュース