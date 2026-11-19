映画「NAZA ナザ」の日本公開が10月24日から始まり、イスラエルのナボン駐日大使が内容を事実ではないと強く批判している。配給元のトランスフォーマーは、批判する前に映画を見てほしいと呼び掛けており、同作は全国約60館で上映中だ。映画の公開をめぐる議論が広がっている。

イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザでの作戦で民間人の犠牲を容認していると告発する英ドキュメンタリー映画「 NAZA ナザ 」の公開が、日本でも始まった。10月24日から東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムなどで緊急公開が始まり、現在は全国の約60館で上映されている。

イスラエルのナボン駐日大使は、映画の内容を「事実ではない」と強く批判している。これに対して配給会社は、批判する前に映画を見てほしいと呼び掛けており、日本国内でも映画の内容をめぐる議論が広がっている。

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「NAZA」が描く付随的被害と証言の中身

NAZAはヘブライ語で「付随的被害」を意味する言葉で、イスラム原理主義組織ハマスの構成員を狙った攻撃の際に巻き添えになる民間人を指すという。映画はこの言葉を題名に掲げ、ガザ地区での攻撃と民間人の被害の関係を取り上げている。

映画は英紙ガーディアンなどの調査報道をベースにしている。作中では、ガザ地区の監視やAI（人工知能）を活用した遠隔攻撃に関与したとされるイスラエル兵や情報要員24人に対し、テルアビブの暗闇で極秘インタビューする様子が描かれている。関係者の顔や声を隠したまま語られる証言は、攻撃の現場にいた人物の視点を伝える構成になっている。

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作中では、1人の標的に対し500人の巻き添えを予測した攻撃計画が承認されたとの証言も紹介されている。映画はこの証言を中心に、民間人の犠牲をどのように許容する判断が行われたのかを問いかけている。ただし、この証言の内容については、イスラエル政府や軍が事実ではないと異議を唱えている。

イスラエル政府と軍が示す反論の論点

ナボン大使は16日、大使館のX（旧ツイッター）で、NAZAはイスラエルに対し極めて重大な非難を行っているが、その主張は事実ではないと投稿した。大使は投稿の中で映画の内容に反論し、ハマスによる奇襲の残虐性をアピールする動画へのリンクを張っている。

イスラエル政府や軍は、映画への反論として4つの点を挙げている。第一に、証言者は身元が不明で、作戦の全体像を把握していないと指摘している。第二に、戦闘員と民間人を区別することはイスラエル軍の根本原則だと説明している。

さらに政府と軍は、500人あるいはそれに近い数の民間人の犠牲が見込まれる攻撃を計画、承認、実行した事実はないと主張している。加えて、映画の制作側から軍に取材がなかった点も問題視している。映画で語られた内容と、軍が把握している事実との食い違いが、反論の中心になっている。

ネタニヤフ首相は、出演者の訴追を当局に求める方針を示した。また、共同監督2人の国籍剥奪を可能にする法整備を進める考えを表明している。映画の共同監督2人がイスラエル人であることから、同国内では映画の扱いをめぐって波紋が広がっている。

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配給元が語る映画祭評価と日本での上映

映画は9月のベネチア国際映画祭で、約25分間に及ぶスタンディングオベーションを受け、審査員特別賞を受賞した。国際的な評価を得た作品が、日本でも公開される運びとなった。

日本での配給元は東京に拠点を置くトランスフォーマーである。同社は、イスラエル政府などに情報が漏れないよう、海外のセールス担当者と暗号化メッセージアプリで連絡を取りながら公開の準備を進めてきたという。

担当者の加藤慎一郎さんは、イスラエル側の反発について、監督や制作者の立場を説明している。加藤さんによると、監督や制作者は証言者の身元が分かれば著しい危険にさらされる可能性が高く、情報源を明らかにすることは不可能と主張しており、配給元もその立場を共有しているという。

加藤さんは、ガーディアンの報道時にはなかった反応が起きている事実こそ映画の持つ力だと感じると述べた。そのうえで、一度映画を見てから批判してほしいと呼び掛けている。映画の内容の是非を判断する材料は、まず作品そのものにあるというのが配給元の立場である。