映画「キャプテン・マーベル2」の現実との重なりと製作陣の意図

マーベル映画「キャプテン・マーベル2」は、現実世界と重なり合う出来事を描いていることから話題になっています。製作陣は、あくまでも娯楽作品として政治的な見方は不要であり、世界中の観客が楽しめる作品を目指したと述べています。

現実世界では、共和党のドナルド・トランプ氏が第47代アメリカ大統領として再選を果たしたばかりか、2024年7月には選挙集会中に銃撃される事件も起きました。遅くとも2021年に脚本執筆を始めた本作が現実世界と重なっているのは偶然で、驚いたのは製作陣の方でしょう。そのほか、劇中の描写を現実に重ねて指摘する声も多く、対する製作陣はあくまで娯楽作品として政治的な見方は不要であるとの立場を示しています。「本作は2025年最初のビッグ映画です。この物語は世界中の観客が一緒に楽しめるものを作るものでした。ヴィブラニウムの翼で飛び回る男が、レッドハルクと戦うお話です」。

オナー監督は「あらゆることから逃避できる2時間の映画として作りました」と続けており、劇中の描写に政治的・地政学的な他の意図を込めていることを示唆していません。「この物語を楽しく伝えたかった。物語にハートを持たせたかったし、それこそがキャストやクルーたちが傾注したことです」。もちろん、映画から比喩や風刺を見つけることで物語の印象を深めて堪能することは全く制限されておらず、いつもながら観客の自由にお任せされています。製作陣が本作の宣伝において、政治的な駆け引きから距離を置こうとしているというだけでしょう。 主演のアンソニー・マッキーは、演じたサム・ウィルソンの成長ぶりを祝福しています。「本作では、最高の映画を作るためにマーベルが最高の脚本と最高のキャストを与えてくれたことが素晴らしいと思います。現在のユニバースでのサム・ウィルソンのことが誇らしいです。ジョギングに出かけた男がキャプテン・アメリカになっちゃうなんて、まさにアメリカン・ドリームですよ」





