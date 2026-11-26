OMO7高知の橋田料理長が厚生労働大臣表彰を受賞。長年のフランス料理研鑽と高知の地場食材活用による「皿鉢」の革新で地域貢献を評価されました。

星野リゾート が運営する「 OMO7高知 by 星野リゾート 」の料理長である橋田氏が、38年にわたる culinary な功績と地域社会への貢献が認められ、 厚生労働大臣表彰 を受賞しました。この受賞は、同氏が培った伝統的な技法と革新的なアプローチを高知県の食文化に統合し、次世代への継承と 地産地消 の推進に努めてきた実績に対するものです。

フランス料理の技で高知の皿鉢を革新

橋田料理長が受賞の背景にある最大の理由は、高知県の郷土料理である「皿鉢」に現代的な息吹を吹き込む「TOSAインスパイア」の提案への情熱です。昭和63年に高知市内のホテルへ就職以来、フランス料理の研鑽を重ねてきた同氏は、長年の経験を活かし、土佐の風土が育んだ食材の魅力を最大限に引き出すことを目指しています。特に、「OMOダイニング」では、郷土食「皿鉢」の形を模したビュッフェ台に、高知の豊かな食材を独自の技法で昇華させた和洋中の料理を並べることで、華やかな盛り付けと独自の感性が光る食体験を提供しています。

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食育と後進育成で地域文化を支援

受賞の理由としては、単なる料理の技術だけでなく、地域社会への具体的な貢献が重視されています。橋田氏は地産地消に精通し、地元の食材を活かしたメニュー開発に注力している他、地元の中学生を対象とした食育講習を実施するなど、教育面での活躍も目覚ましいものです。また、四国内の料理コンクールで審査員を務めるなど、未来の食文化を担う後進の育成にも貢献しており、所属団体の役員としてレシピコンテストの審査も担っています。

さらに、「らめき）の抄」において提供される料理の監修を行い、食の観点から高知県の魅力を全国へ発信する役割も果たしています。これら一連の活動を通じて、生産者の想いと高知の豊かな食文化を県内外の多くの方へ届けるという使命を全うし、地域料理文化の発展に大きく寄与している点が評価されました。

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受賞への思いと今後の活動への意気込み

橋田氏は受賞に対して、「栄えある厚生労働大臣表彰を賜り、心より感謝申し上げます」と述べ、38年間多くの方々に支えられながらフランス料理と向き合ってきたことへの感謝を表明しています。日々の試行錯誤の中で、土佐の食材を美味しく、そして驚きのある一皿として提供できるかを追求する過程で、今回の表彰が大きな励みとなったと語りました。この受賞は、同氏の長年の努力が地域および国レベルで認められた象徴的な出来事と言えます。

今後、橋田氏は生産者の皆さまの想いと高知の食文化をより多くの方に届けるため、より一層精進していくことを誓っています。OMO7高知では、地元の高知県が誇る食材を用いた独自のメニュー開発が進められており、伝統と革新の技法を惜しみなく注ぎながら、ゲストにここでしか味わえない高知の食体験を提供し続ける予定です。この取り組みは、高知県の食文化を次世代へ継承するための重要な基盤となるでしょう。

高知の食文化を世界へ発信する挑戦

橋田氏の活動は、高知県の地域活性化と食のブランド化において重要な役割を果たしています。地元の中学生への食育やコンクール審査といった教育活動は、単なる料理の提供を超えた社会的価値を生み出しており、地域全体の食リテラシー向上に貢献しています。また、「OMOダイニング」でのビュッフェ形式による皿鉢の再解釈は、観光客だけでなく地元住民にとっても新鮮な発見をもたらしています。

このように、橋田料理長はフランス料理の技術を土着の食材と組み合わせることで、高知の食文化を現代的な文脈で再定義しています。今後も、その独自の感性と技術を活かし、高知の食の可能性を広げながら、地域社会との共生を探求し続けていきます。この受賞を新たな出発点とし、より質の高い食体験と地域貢献を実現していくことが期待されています。