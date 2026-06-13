明石家さんまが中村玉緒さんの追悼に参加

明石家さんまがMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』に出演し、俳優の中村玉緒さんが亡くなったことを追悼した。さんまは、玉緒さんと『からくりTV』で長く一緒にやらせていただいたことを振り返り、バラエティー番組『さんまのまんま』への出演時、最初のうちはおしとやかにトークをしていたが、さんまのボケをきっかけに豪快に笑い、そこからキャラクターが開花したと話した。

明石家さんま が MBSラジオ 『MBSヤングタウン土曜日』に出演し、俳優の 中村玉緒 さんが亡くなったことを追悼した。 さんまは、玉緒さんと『からくりTV』で長く一緒にやらせていただいたことを振り返り、 バラエティー番組 『さんまのまんま』への出演時、最初のうちはおしとやかにトークをしていたが、さんまのボケをきっかけに豪快に笑い、そこからキャラクターが開花したと話した。

さんまは、玉緒さんが施設にいらっしゃったことを知り、心にポカンと穴が空いたようになって、自分とTBSのディレクターが行かなかったことを話した。 玉緒さんが大好きな番組『さんま・玉緒のお年玉！ あんたの夢をかなえたろか』の話を聞いたと言い、いつも着物を作ってはったことがわかった。 さんまは、玉緒さんの訃報にあたり、追悼の言葉を述べた。

関根勤は、玉緒さんを追悼し、優しくて面白くて、いつも笑顔で溢れていましたと話した。 浅田美代子は、玉緒さんを追悼し、明るくて楽しいことが大好きだったと話した。 玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身で、長良プロダクション所属だった。1953年、映画『景子と雪江』でデビューし、多数の映画に出演。1960年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞した





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明石家さんま 中村玉緒 MBSラジオ バラエティー番組 追悼

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