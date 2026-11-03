明大榊原七斗本塁打で1点差に迫るも立大に敗れ優勝懸念

明大榊原七斗が阪神ドラフト1位級のパワーを見せ付けソロホームランを放つも、2対8で敗れ優勝争いは最終戦へ

大学野球の リーグ戦 2回戦1試合目が開催され、2季ぶり優勝を目指していた明治大学は立教大学に2対8で敗れた。この試合で 阪神タイガース からドラフト1位指名を受けた4年生の 榊原七斗 外野手が3番・中堅手で出場した。彼は5回にソロホームランを放ち、一時は1点差までゲームを詰め寄ったものの、その後はリードを広げられ敗戦となった。

小柄な体から放たれるパンチ力

榊原七斗選手の身長は1メートル73、体重は79キロと比較的小柄であるが、その身体能力は驚くべきものであった。走攻守の三拍子が揃った逸材として評価されており、特に打撃でのパンチ力が魅力とされている。彼は打撃の感触について良好であったと振り返り、変化球を自在に打ちこなせたことが現在の状態の良さを示していると語った。

Also read いたずらペンギンのお騒がせ探索ゲーム『ちょっと失礼。』発表。仲間とともに人間“で”遊びつつ、動物園脱出を目論む

試合中の5回2死、1対3とリードされた場面で榊原選手はスライダーを強力に振り抜いた。彼はボールを打った瞬間にこれがホームランであると確信したという。その一球がチームの勢いを少しだけ取り戻すきっかけとなったが、結果的にそれが試合の勝敗を決定づけるものには至らなかった。本人はチームの勝利につながらなかったことに強い悔しさを残している。

ドラフト1位級の実力証明

このホームランにより、榊原七斗選手の現役選手最多となるリーグ通算本塁打数は13号に伸びた。阪神タイガースのドラフト1位指名という実績が、単なる期待以上の実力を持っていることを証明するものとなった。戸塚俊美監督も榊原選手の持つパンチ力を存分に発揮できたことを称賛し、彼の成長と貢献を高く評価した。

Advertisement

榊原選手自身は、欲しいタイミングで打つことができる点が自分の最大の長所であると認識している。近本光司選手を理想像として掲げており、指名時の藤川監督から憧れるだけでなく実力で示すよう指摘されたことが励みとなった。大学通算13本塁打という実績は、彼の継続的な努力と高い技術水準を示す証拠となっている。

前試合からの調子と意識改革

10月31日の1回戦では4打数1安打の結果に終わり、会心の当たりはなかったものの打撃の感覚は悪くないと捉えていた。その試合では自慢の足を駆使して内野安打を奪うなど、守備での貢献も見せた。打席では無駄な考えを捨て、飛んでくる球をただ打ちに行くというシンプルな意識で臨んだ結果、初回に右前打を放つなど良い反応を見せた。

今回の敗戦後、優勝の可能性はまだ残っている。2日に明治大学が勝利すれば勝ち点4となり、7日に始まる早慶戦で立教大学が勝ち点を落とせば明大の優勝が決まる。逆の場合、明大が敗れ早慶戦で立大が勝ち点を挙げれば立大優勝となる。勝敗次第で優勝決定戦に進む可能性もあり、次の試合が優勝への鍵を握ることとなった。

最終戦への展望と決意

明治大学と立教大学はどちらも優勝の可能性を残したまま最終局面へと向かう。2日の試合結果と、それからの早慶戦の展開が全体の勝者を決定づけることになる。明治大学にとっては2連勝、立教大学にとっても2連勝がそれぞれ優勝への最短コースとなる。選手たちは悔しさをバネに、最後の最後まで諦めず闘い続ける姿勢が求められている。

Advertisement

榊原七斗選手は、今季の活躍がプロ入りを確実なものにしている。阪神タイガースからの注目度は高く、その期待に応えるパフォーマンスを大学でも披露し続けた。小柄な体格から放たれる強烈な打球は、見る者に感動を与え、プロ野球ファンからの期待も高まっている。彼の今後の活躍から目が離せない。