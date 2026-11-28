阪神からドラフト1位指名を受けた明大・榊原七斗外野手（22）が28日、都内で仮契約を結び、契約金1億円＋出来高払い5000万円、年俸1600万円で締結した。俊足強肩強打の即戦力ルーキーとして志の高い意気込みを見せた。

阪神から ドラフト 1位指名を受けた明大・ 榊原七斗 外野手（22）が28日、都内のホテルで仮契約を結んだ。 契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1600万円で締結。 会見に臨み「いよいよだなっていう気持ち。

責任感が着々と湧いています」と語った。 50メートル走は5秒99、遠投110メートル。 俊足、強肩強打の即戦力ルーキーが入団合意した。 阪神のおひざ元、兵庫県で生まれ、報徳学園から明大に進学。 高校通算15本塁打も、大学通算は東京6大学で12本塁打。

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大柄ではないがパンチ力を秘めている楽しみな逸材だ。