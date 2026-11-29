明治大学・福原聖矢捕手（22）が29日、東京・都内でヤクルトスワローズと入団交渉を行い、契約金5500万円、年俸900万円で仮契約を結んだ。背番号は元レジェンド守護神・高津臣吾氏が長く背負った22番に決まった。福原は高津氏への敬意を示し、捕手として新たなキャッチャー像を確立し、1軍での活躍を目指す意向を表した。

ヤクルト3位明大・ 福原聖矢 捕手（22）が29日、都内で入団交渉を行い、契約金5500万円、年俸900万円で仮契約を結んだ。 背番号はかつて 高津臣吾 氏が背負った「22」に決まったことも明かした。

終了後に会見を行った福原は「全然予想していなかった」というレジェンド守護神の番号に「先ほども聞いたんですけど、ずっと投手番号だったということで。 高津前監督がずっと背負われていて、これが捕手の番号と言ってもらえるような活躍ができればなと思っています。 良い番号をもらったので、背番号に恥じない大活躍ができるように頑張りたい」と意気込んだ。 人気野球ゲーム「プロ野球スピリッツA」ではレジェンド選手として出てくる高津氏を「自分は中継ぎで使っていました」と明かして笑わせた。

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「やっぱりヤクルトのレジェンドというか。 自分たちの年代でも知っているような選手、監督なので、偉大な選手だなと思っています」。 そんな高津氏とバッテリーを組んでいた古田敦也氏のプレーも参考にしており「小さいときからフレーミングだったり、股関節が柔らかい印象があって。 どうやったら柔らかさが出るのかなっていうのをよくまねしたりしていました」と振り返った。