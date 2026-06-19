旭川女性殺害事件で対立する証言、被告と共犯者の主張が真っ向から対立

旭川市で2024年4月に発生した女子高校生殺害事件の裁判で、被告人と共犯者の証言が対立している。被告人は殺意と落下行為を否認するが、共犯者は直接的な押し出しを証言。事件前の脅迫や通報妨害の様子も明らかになり、法廷では全裸での謝罪動画が上映されるなど、事件の詳細が解明されつつある。

2024年4月、旭川市の 神居大橋 で発生した 女子高校生殺害 事件の裁判が続いている。 殺人と 不同意わいせつ致死 、監禁の罪に問われる被告人・ 内田被告 は、5月25日の初公判で「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と述べ、起訴事実を否認した。

しかし、5月27日の公判では、既に懲役23年の有罪判決が確定している共犯者・小西優花受刑者が証人として出廷し、内田被告が女子高校生の肩甲骨のあたりを両手で押し、一瞬で川へ落下させたと証言。 両者の主張は食い違っており、事件の核心で真っ向から対立している。 裁判では、事件前に女子高校生を車に乗せていた際の様子も明らかになった。 走行中の車から出ようとした女子高校生に対し、内田被告は「こいつどうにかしてる、話通じないなら今すぐ死んでくれ」「謝るくらいなら、死んでくれ」などと発言。

女子高校生が「すいません」と謝ると、「謝るなら死んでくれ」「そこの電柱に立て、車でぶつけるから」などと脅迫したという。 さらに、女子高校生がコンビニエンスストアで警察に通報するよう助けを求めた際には、内田被告が従業員に「こいつ悪いことしたから警察に行く」「いま通報したら店も巻き添え食らう」と話し、通報を妨害したとされる。 法廷では、小西受刑者が撮影したとされる動画も証拠として提出された。 動画には、女子高校生が橋の欄干の上で全裸の状態で謝罪させられている様子が映っており、事件の凄惨さを物語っている。 現在、内田被告の公判は継続中で、今後の審理でさらなる証言や証拠が提示される見込みだ





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旭川 神居大橋 女子高校生殺害 内田被告 小西優花 殺人罪 不同意わいせつ致死 監禁 公判 証言対立

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