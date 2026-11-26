俳優の早瀬憩（１９）が、来年１月期に放送される桜田ひより主演のフジテレビ系ドラマ「この世は戦う価値がある」（木曜、後１０・００）に出演し、主人公・伊東紀理の運命を揺るがす重要キャラクターを演じることが２６日、分かった。 人気コミックを原作に...

俳優の早瀬憩（１９）が、来年１月期に放送される桜田ひより主演のフジテレビ系ドラマ「この世は戦う価値がある」（木曜、後１０・００）に出演し、主人公・伊東紀理の運命を揺るがす重要キャラクターを演じることが２６日、分かった。

人気コミックを原作に、公私ともに限界寸前だった紀理があるきっかけで覚醒し、人生を奪い返そうと躍動する痛快劇。 早瀬は母親をひき逃げした犯人への怒りを抱えながら実家の酒屋を切り盛りする看板娘・北山夕香役で、覚醒した紀理と“危険な約束”を交わし、親友のような妹のような独自の関係性を築いていく。 １９歳にして達観した雰囲気を漂わせる複雑な役どころ。

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桜田とは６月公開の映画「モブ子の恋」で先輩後輩を演じて以来、３度目の共演で、プロデューサーの鈴木康平氏は「映画でも桜田さんとの素敵なお芝居を拝見しましたが、『この価値』ではお二人がどんな化学反応を起こしてくれるのか、今から期待が膨らみます」と撮影を心待ちにしている。 １３日に公開された「呪いのスマホ」で映画単独初主演するなど最旬俳優の早瀬は「初めて１話から最終話まで通してドラマに出演させていただくので、決まった時はすごくうれしかったですし、今は撮影が始まるのが楽しみでワクワクしています」と胸躍らせている。