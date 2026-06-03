早期対面型採用イベントが奏功、前年比1.7倍のエントリー獲得

当社は27卒採用において、対面での1Day仕事体験を複数回開催し、学生に企業文化を体感させることで高いエントリー数と内定承諾率を達成しました。本記事では、その具体的な施策と成果、そして今後の28卒向け企画について詳述します。

近年の就職活動は早期化が進み、企業にとって優秀な学生との接点をいかに早く、かつ深く作るかが重要な課題となっています。 当社では、27卒採用において、この課題に対応するため、従来の説明会形式ではなく、実際の業務を体験できる「 1Day仕事体験 」を複数回にわたり対面で開催しました。

このプログラムでは、単なる会社説明に留まらず、学生が実際のオフィス環境を肌で感じ、社員との直接対話を通じて企業文化を理解できるよう、細やかな設計がなされました。 例えば、ワークショップでは、実際のプロジェクトを模した課題にチームで取り組み、社員がメンターとしてサポートすることで、リアルな業務の流れを体感できるようにしました。 また、オフィス見学では、各部署を巡りながら、実際に働く社員の雰囲気やコミュニケーションのスタイルを感じ取れる機会を提供しました。

このように、応募前の段階から会社を深く知る機会を数多く作ったことが、学生の入社意欲を大きく刺激し、結果として前年比1.7倍のエントリー数増加につながりました。 さらに、選考プロセスにおいても、現場のエース社員や若手社員が直接参加する対面での交流機会を大幅に拡充しました。 従来のネット上の情報だけでは伝わらない、一緒に働く人の魅力や社風を、対話を通じてダイレクトに伝えることで、学生は安心感と深い納得感を得ることができました。 この取り組みは、内定承諾率を前年比2.4倍に押し上げる大きな要因となりました。

当社は、単に学生を評価するのではなく、学生が自らの意思で納得して入社を決められるよう、会社のリアルな日常とカルチャーを伝えることに全力を注ぎました。 お互いに飾らない姿で語り合えたからこそ、早期のタイミングで、相思相愛とも言える高い納得感を持ったマッチングが実現したと確信しています。 具体的には、参加した学生からは「社員の熱意が伝わってきて、ここで働きたいと思った」「他の会社では味わえないリアルな体験ができた」といった声が多数寄せられました。

また、内定承諾後も、定期的なフォローアップ面談や社内イベントへの招待などを通じて、入社前から会社とのつながりを感じられる環境を提供しました。 これにより、学生は入社後のイメージを明確に持ち、不安を軽減することができました。 この成功を受けて、当社は早くも28卒向けの夏季1Day仕事体験の企画を開始しています。 今後も、時代と学生のニーズに合わせた新しい採用の形を模索し、挑戦を続けてまいります。

当社は、これから入社を迎える皆様が、安心して社会人のスタートを切り、伸び伸びと挑戦できる環境を責任を持って整えてまいります





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