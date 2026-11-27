2027年1月19日の正式リリースに先駆け、マスタリー画面の検索機能や第4章のレリック8種も実装されました。

』について、早期アクセス最後のコンテンツアップデートをSteamにて配信しました。 『Titan Quest II』は、古典的なギリシャ神話にインスパイアされた『Titan Quest』の世界を舞台とするアクションRPGです。

プレイヤーは運命の糸を腐敗させて暴走する復讐の女神ネメシスを止めるため、神々と共に戦う冒険へと旅立ちます。2つのマスタリーを組み合わせて独自のハイブリッドクラスを作る育成システムや、探索に焦点を当てた手作りのキャンペーン、ゲームの難易度を調整できる「リチュアル（儀式）」システムなどが特徴です。2027年1月19日の正式リリースに向けた早期アクセス最後のコンテンツアップデートでは、プレイヤーから寄せられた意見をもとに29種類の新防具「Epic Armor」が実装されました。 従来よりも強力な性能を持ち、ゲームの仕組みを新たな形で活かせるため、これまで試されてこなかったキャラクタービルドの構築に挑戦できます。

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また、第4章「Wild Lands」では新たに8種類のレリックが入手可能になりました。 利便性の面では、マスタリー画面に検索バーが新設されています。 タグでの絞り込みやキーワード入力に対応しており、自分のビルドに合うモディファイアやフィート、スキルを素早く探せます。 さらに、新しいロビーブラウザーの実装により、Steamの画面を経由せずゲーム内から直接、公開・非公開のマルチプレイ部屋を作成したり、他プレイヤーのゲームへ参加したりできるようになりました。