早大・武藤真吉学生コーチが語る一礼の意味 神宮で新人監督として チームを支える

早稲田大学野球部の武藤真吉学生コーチは、東京六大学野球秋季リーグ戦で行う一礼に、審判や相手チームへの敬意と野球の神様への祈りを込めている。野手コーチ兼新人監督として、チームの姿勢を体現する役割を担う武藤学生コーチの思いと、小宮山監督から受け継いだ教えを伝える。

東京六大学野球 の秋季リーグ戦で、 早稲田大学野球部 の 武藤真吉 学生コーチ がグラウンドで一礼する姿が 神宮球場 で伝えられました。写真は2026年9月12日の早大―法大1回戦と、同じく9月14日の早大―法大3回戦の場面です。武藤 学生コーチ は野手コーチを務めており、一礼には自身の流儀とこだわりが反映されています。

本記事では、武藤学生コーチが野球と向き合う姿勢や、一礼に込める思いを整理します。本人の発言と、小宮山監督の言葉を中心に、早稲田大学の伝統や指導の背景も合わせて伝えます。

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神宮での夢を諦め学生コーチへ転身した経緯

武藤真吉学生コーチは、現役選手として神宮でプレーする夢を諦め、学生コーチと新人監督としてチームに貢献する道を選びました。

武藤学生コーチは小学生の時に夏の甲子園を観戦する機会があり、早稲田実高1年の清宮幸太郎選手（現日本ハム）が放った本塁打を見て以来、「WASEDA」のユニホームに憧れを抱いていたと語っています。

早稲田大学では伝統的に、2年生の代が綿密な話し合いを重ね、秋の早慶戦の後に学生コーチを2人選出します。学生コーチへの転身は、神宮でプレーする可能性を断つことと同時に、より良いチーム運営を推進する柱となるため、覚悟が伴う重責だと位置づけられています。

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武藤学生コーチは、この重責を自ら引き受ける形で、野手コーチに推薦されました。3年生の時には下級生中心のBチームを指導し、Aチームの練習もサポートしていました。練習メニューの作成なども行い、グラウンドの内外でやるべき仕事は広範囲に及んでいます。

4年生になると、野手コーチには「新人監督」の肩書きが付きます。武藤学生コーチは、現役選手でいる間は誰もが神宮での試合出場を目指すものの、その夢は諦めたと振り返りました。そのうえで、学生コーチや新人監督として、チームに貢献できる立場へ軸足を移したと説明しています。

一礼に込めた敬意と祈り、ベースコーチとしての流儀

武藤学生コーチが一礼に込めているのは、審判と相手チームへの敬意であり、さらに野球の神様への祈りでもあります。

武藤学生コーチによると、一礼はベンチからコーチャーズボックスまで単に走るのではなく、駆け抜けるのだといいます。そのため必ずオーバーランし、すぐに戻って一礼するのが自身の流儀だと話しています。

一礼を数秒で終えると、武藤学生コーチはベースコーチとしての任務に切り替えます。イニングの合間には相手内野陣のゴロ捕球と送球をじっと観察し、悪送球などにつながる隙があるかどうかを探っているとのことです。

武藤学生コーチは、野球の神様を信じており、チームがうまくいってほしいという思いを心を込めて祈っていると述べています。一瞬とも言える静の時間だからこそ、集中力を研ぎ澄まして気を引き締めているといいます。

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自軍の攻撃が始まると、場面は一転して動の時間になります。武藤学生コーチは大きな声を出し、身ぶりも手ぶりも大きくしてコーチャーズボックスを動き回ります。目の前のプレーに全力で向き合うことこそ、自分とチームの姿勢を最も体現できる場所だと武藤学生コーチは語っています。

小宮山監督の教えと石井連蔵監督から受け継ぐ精神

小宮山監督は、石井連蔵監督の下で鍛えられた経験から、一球に魂を込める精神を重視して指導していると武藤学生コーチは伝えています。

今秋の明大3回戦で、早稲田大学は2―0とリードして迎えた七回の守りで2死満塁のピンチを招きました。その時、ベンチの隣にいた小宮山監督は、試合が終わったあとに、この場面で打球が自分のところに飛んでくることを心の中で思って守っていた選手が何人いたかを確かめてみろと武藤学生コーチに言ったということです。

小宮山監督は、全員がその思いで守れるようになれば早稲田は負けないと伝えたとされています。結果として七回に同点適時打を許しましたが、早稲田大学は八回に2点を勝ち越し、勝ち点を奪いました。

小宮山監督は早稲田大学の選手時代、石井連蔵監督の下で鍛えられました。「鬼の連蔵」と言われた石井氏を師と仰ぐ昭和世代の小宮山監督は、一球入魂の精神を肌で受け継いだと言えます。石井氏と同じ茨城県出身の大先輩には飛田氏がいるとの記述もあります。

武藤学生コーチは2000年代生まれのZ世代にあたります。それでも世代間のギャップはなく、早稲田の伝統を意識していると話しています。小宮山監督をはじめ野球部OBから直接教わったといいます。

とりわけ新人監督になってからは、身近にいる小宮山監督から多くを学んだと武藤学生コーチは述べています。石井連蔵氏についても多くを教わったとしています。小宮山監督は「真剣に」というフレーズを繰り返し強調するといい、その言葉は小宮山監督が現役時代に石井連蔵氏から教えられたものだそうです。