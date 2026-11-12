早大スーパールーキー3人が「平成の三羽ガラス」に迫る3冠へ

増子陽太、新妻遼己、本田桜二郎の早大新人が箱根駅伝3冠に王手をかける。1990年入学の武井、櫛部、花田の活躍と比較し、その実力と歴史的背景を詳解。

早稲田大学 の学生三大駅伝で快進撃を続ける「令和の三羽ガラス」こと、 増子陽太 、 新妻遼己 （はるき）、 本田桜二郎 の3人が、第103回 箱根駅伝 （来年1月2、3日）での総合3冠に向けて大きなチャンスを掴んだ。今季、第1戦の出雲駅伝（10月12日）と第2戦の全日本大学駅伝（1日）で早大が優勝し、 箱根駅伝 での連覇と三大駅伝制覇に近づいている。この3人のルーキーは3人合わせて区間賞4回（うち区間新記録3回）、区間2位1回という驚異的な成績を残しており、大学陸界の注目を集めている。

1990年入学の武井櫛部花田の活躍と比較

現在、早稲田大学を率いる花田勝彦監督は、36年前に同大学に入学した「平成の三羽ガラス」こと武井隆次、櫛部静二、花田勝彦自身との比較を求めている。1990年（平成2年）の春、日本人高校生初の13分台ランナーとなった武井隆次（国学院久我山出身、元エスビー食品監督）、日本高校記録保持者の櫛部静二（宇部鴻城出身、現城西大監督）、全国高校総体1500メートル5位の花田勝彦（彦根東出身、現早大監督）が早大に入学した。花田監督は「武井君、櫛部君は強かったけど、今の3人の方が強い。特に私は弱かったですから」と謙遜し、城西大の櫛部監督も「彼らは素晴らしい。私たちより上です」と早大のルーキーを称賛している。しかし、平成の三羽ガラスもまた、非常に強力なチームであった。

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平成の三羽ガラスは1年目の箱根駅伝で1区武井、2区櫛部、3区花田というルーキー揃いの区間オーダーで出走した。同じく出雲駅伝でも1区武井、2区櫛部、3区花田の並びで出走し、衝撃的なデビューを飾った。1区の武井は区間賞を獲得し、1983年に東洋大の佐藤和也がマークした区間記録（1時間3分30秒）を8年ぶりに4秒更新した。2区櫛部は8分29秒のハイペースで入り、中盤は快調だったが終盤にペースダウンし、1位から14位に後退するというアクシデントに見舞われた。靴ひものほどれや体調不良が原因だったが、伝統の臙脂色のタスキを執念でつなげた。

2年目と3年目で証明した圧倒的な強さ

平成の三羽ガラスは1年目の苦杯を経て、2年目で復活を遂げた。予選会で櫛部が個人1位となり、箱根駅伝本戦でも同じオーダーで出走。武井は圧巻の2年連続区間新記録の区間賞、花田は成長の証として区間3位となり、早大は往路2位でシード権を獲得した。そして3年目、渡辺康幸（現住友電工監督）というスーパールーキーが加わり、早大は圧倒的な強さを見せた。全日本大学駅伝では渡辺の区間新記録スタートからアンカー櫛部の大会新記録ゴールまで、一度も首位を譲らず圧勝した。箱根駅伝では1区櫛部、4区花田、7区武井が3人そろって区間新の区間賞を獲得し、往復を制して8年ぶりの優勝を果たした。

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3年目の全日本大学駅伝では、1区渡辺が区間新で飛び出し、2位の中央大学に4分8秒の大差をつけて連覇した。箱根駅伝では山梨学院大に屈して2位に終わったものの、4年間で3大駅伝10回出場し優勝3回という高い成功率を残した。武井が5回（うち3回区間新）、櫛部が3回（うち1回区間新）、花田が4回（うち1回区間新）もの区間賞を獲得しており、選手層が厚くなかった当時としては異例の強さを誇った。

指導者として振り返る成功と失敗の資産

現在、指導者として学生ランナーと向き合う花田勝彦監督と櫛部静二監督は、過去の経験を生かしている。櫛部監督は「箱根駅伝での優勝もブレーキも貴重な財産です。成功も失敗も学生に話しています」と懐の深さを示し、花田監督は「武井君、櫛部君、渡辺君とは練習からバチバチやり合いました。そのお陰で成長できました」と競争の重要性を語っている。花田監督自身、早大卒業後2度オリンピックに出場する選手としても知られる。

今年、増子陽太（学法石川）、新妻遼己（西脇工）、本田桜二郎（鳥取城北）の3人が早大に入学し、「令和の三羽ガラス」として期待されている。増子は中学から世代ナンバーワンで2024年U20アジア選手権3000メートル優勝、新妻は2025年高校総体5000メートル優勝、本田は2024年U20アジア選手権3000メートル3位の実力者である。彼らが平成の三羽ガラスを上回る活躍を見せるか、来年の箱根駅伝が注目されている。