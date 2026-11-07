早大が早慶戦を制し先勝 阿部葉太が初本塁打でチームを牽引

早稲田大学が慶應義塾大学を6対1で破り早慶戦で先勝。阿部葉太が初本塁打を放ち復調を印象付け、慶大は2季連続優勝の道が険しくなった。

早稲田大学 は 慶應義塾大学 を6対1で破り、伝統の 早慶戦 で先勝を飾った。この試合で1年 阿部葉太 外野手がリーグ戦初となる先頭打者本塁打を含む2安打1打点と活躍し、チームの勝利に大きく貢献した。

早大の攻撃が炸裂 3年生が2ラン

早稲田大学の攻撃は序盤から勢いを増した。阿部は慶應義塾大学の先発、広池投手が投げたカウント1対1の直球を捉え、右中間席へ強烈な先制本塁打を放った。この一打は、調整が遅れ低迷していたルーキーにとって待望のリーグ戦初アーチとなった。

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試合は早大のペースで進行し、8回には4年の寺尾拳聖外野手が2ラン本塁打を放った。佐久長聖高校出身の寺尾はこのhitでチームのリードを拡大させることに成功し、早稲田大学の優勢をさらに固めた。

9回には4点リードの状況で、鳥栖高校出身の1年石松悠太内野手がソロ本塁打を打ち上げた。これは石松のリーグ戦初安打であり、早稲田大学がこの伝統の一戦を確実な物にするための最後の一撃となった。

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阿部の苦難と復活の背景

打撃好調の阿部には、入学当初から数々の試練が存在した。名門・横浜高校では2年生から主将を務め、昨年の選抜高等学校野球大会では優勝に貢献するなど、鳴り物入りで早稲田大学へ進学した経歴を持つ。

しかし、入学後は左ふくらはぎと太ももの裏の2箇所で肉離れを経験し、調整が大幅に出遅れた。春のリーグ戦では11試合に出場したが、打率は1割8分6厘と結果を残せずにいた。今シーズン序盤も一時的に好調を見せたが、次第に調子を崩し、早慶戦前の打率は1割台後半に低迷していた。

復調の鍵となったのは、リーグ戦のインターバル期間中に行われた2週間の練習だ。金森栄治チーフコーチの助言を受け、鏡を使って打撃フォームの根本的な見直しに取り組んだ。高校時代から築き上げてきた打撃を一度壊すことに強い抵抗感を抱いていた阿部だったが、現実を受け入れ、来季以降の飛躍を見据えて改革を実行した。

その結果、体のストレスを感じずに自然体で立てるフォームへと変貌を遂げ、早慶戦での一発力へと結実した。阿部は「逆風だったので伸びてくれと思いながら走った」と振り返り、監督の期待に応える形でのホームラン誕生を喜んだ。

慶大は投打噛み合わず崖っぷち

敗れた慶應義塾大学は、投手陣と打線の連携が一切取れない状態に陥った。先発の広池投手も阿部の一発に屈するなど、防御戦線が崩れ、得点力も早稲田大学の猛攻に圧倒された。

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この敗戦により、慶應義塾大学は2季連続のリーグ優勝という目標達成が極めて困難な状況に立たされた。伝統強豪の面目躍如といった早稲田大学の対戦成績は、慶應義塾大学に大きなプレッシャーを与えている。

小宮山監督への恩返しと次の課題

早稲田大学の小宮山悟監督（61）は、阿部の好打に対してニッコリと顔を見せた。監督として8年間早稲田大学を率いてきた小宮山監督にとって、この勝利は大きな喜びであると同時に、最後の課題に対する明確な回答でもある。

阿部自身は、自身の復調の時期について「小宮山監督からしたら『遅い』と感じているかもしれない」と自虐気味に語った。それでも、監督への恩返しとして、最終的に慶應義塾大学に2連勝してシーズンを締めくくりたいと誓いを立てている。

早稲田大学は、ルーキーの台頭とチーム全体のパワープレーで先勝を果たしたが、慶應義塾大学も反撃を期待される。次節以降の試合で、どちらのチームが主導権を握るかがリーグ戦の行方を左右する重要なポイントとなる。