旧安倍派、解散1年で復権の動き 高市政権下で要職就任

旧安倍派（清和政策研究会）の解散から1年が経過した。高市早苗政権の誕生により、旧安倍派の元幹部らが党の要職に就き、復権の動きを見せている。萩生田光一氏、西村康稔氏、松野博一氏ら「5人衆」が幹事長代行、選対委員長、組織運動本部長として政権を支える一方、党内には復権を警戒する声もあり、かつての結束力は失われている。

安倍晋三元首相が率いた 旧安倍派 （清和政策研究会）が正式に解散してから25日で1年を迎える。 同派は派閥パーティー収入不記載事件の震源地となり、政府や党の枢要を占めていた元幹部らは一時、表舞台から遠ざかっていた。

だが、高市早苗政権の誕生で息を吹き返し、旧派閥メンバーの糾合を目指す動きもある。 一方で元幹部らの復権を警戒する旧安倍派議員も少なくなく、かつての結束力はみられない。 高市政権下では、旧安倍派で「5人衆」と呼ばれた元幹部のうち、萩生田光一文部科学相が幹事長代行、西村康稔経済産業相が選対委員長、松野博一官房長官が組織運動本部長と、それぞれ党の要となる役職に就いている。 萩生田氏は連立を組む日本維新の会とのパイプ役として高市政権を党側から支える。

松野氏は首相肝煎りの国旗損壊罪法案に関する党プロジェクトチーム（PT）座長も務め、党内の意見集約や共同提出を巡る野党との調整に汗をかいた。 旧安倍派幹部復権のきっかけは、昨年10月の自民党総裁選だ。 総裁選では萩生田氏らが決選投票に向けて他陣営との交渉を重ね、首相勝利に一役買った。 総裁就任直後の首相は党内基盤が弱く、かつて所属した旧安倍派が麻生太郎副総裁率いる麻生派とともに後ろ盾として支えた。

これは、旧安倍派の解散から1年が経過したものの、その影響力が完全に消滅したわけではなく、高市政権の成立を契機に再び党内で存在感を増している状況を示している。 特に旧安倍派の「5人衆」と呼ばれた元幹部たちが要職に就き、政権運営を支える構図が明確になっている。 萩生田光一氏は維新との連携を担当する重要な役割を果たし、松野博一氏は controversial な国旗損壊罪法案の党内調整を主導している。 これらは、高市首相が旧安倍派との関係を深めることで、党内の求心力を高めようとする戦略の表れと解釈できる。

一方で、旧安倍派内には復権を警戒する声もあり、完全な団結には至っていない。 解散前の結束力は失われており、派閥の再結集には限界があるかもしれない。 しかし、総裁選での旧安倍派幹部の貢献が大きく、首相の基盤形成において依然として重要な役割を果たしていることは間違いない。 今後、旧安倍派の動向は、高市政権の安定性と自民党の党内力学を左右する重要な要素として注目される。

メンバー間の勾结や利益供与の疑いから解散に追い込まれた旧安倍派であるが、完全に衰退したわけではなく、新政権下で復活の兆しを見せている。 これは、日本の政党政治における派閥の根強さと、個人ネットワークの重要性を示す事例と言える。 解散から一年が経過しても、旧安倍派の残党は政策決定过程において影響力を持ち続けており、民主主義的な党内抗争の一例として分析される





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