旦とAscend Logicが教育分野で提携、こどもの可能性を引き出す新たな学びの場を創出

株式会社旦と株式会社Ascend Logicは、教育分野における戦略的アライアンスを発表しました。両社の理念に基づき、AIとプログラミングを通じてこどもたちの創造性と可能性を最大限に引き出す環境を提供します。

株式会社旦と株式会社Ascend Logicは、両社の企業理念に基づく強い共感のもと、新たな アライアンス を締結しました。 この提携は、こどもたちが本来持つ可能性を最大限に引き出し、彼らの「まなびそだち」の環境を革新することを目指しています。

旦の「人々が企業がそれぞれに生まれ持った独創性でうちに秘めた可能性をひらき素敵なあけがたを迎える」というビジョンと、Ascend Logicの「AIの力で、すべての企業と個人の可能性を解き放つ」という使命が、深いレベルで響き合いました。 両社の代表者は、「これからの時代こそ、こども本来の力を目一杯引き出し伸ばせる場が大切であり、その創出に貢献したい」という共通の切実な想いを共有し、この協業に至りました。 私自身、学生時代にプログラミングと出会い、現在ではそれを生業にしています。

その経験から、こども時代や学生のうちに「好きなこと」に出会う機会の重要性を痛感しています。

「もっと早く、小学生くらいのうちに出会えていたら」とよく思います。 これまで私は、自分自身の「楽しい」「面白い」「ほしい」という感情を追いかけて、多くのアプリを開発しテストしてきました。 例えば、自分の笑顔でカードを作成しバトルするアプリ、表情や声質、会話内容からメンタル状態を管理するアプリ、好きな声とキャラクターのAIと雑談できるアプリなどです。 これらのアプリは、自分で作り、自分で使い、その過程で「もっとこうしたい」「次はこれを作りたい」という新たなアイデアが次々と生まれました。

この「作って・使って・また作る」というサイクルこそが、可能性を広げる原動力であり、当社のものづくりの原点です。 今回のアライアンスでは、このような創造的なサイクルをこどもたちに提供することを目的としています。 AI技術を活用し、こどもたちが自分のアイデアを形にできる環境を整えることで、彼らの好奇心や創造性を刺激します。 具体的には、プログラミング教育やAIを活用した学習ツールの開発、ワークショップの開催など、多岐にわたる活動を計画しています。

両社は、こどもたちが自由に発想し、失敗を恐れずに挑戦できる場を創出することで、次世代を担う人材の育成に貢献します。 この取り組みは、単なる教育プログラムではなく、こどもたちが自己実現を果たすための基盤を築くものです。 私たちは、このアライアンスを通じて、こどもたちの未来に新たな可能性をもたらすことを確信しています





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