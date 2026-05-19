日韓関係の改善、大統領の指導力で

韓国の李大統領が就任前に対日批判を繰り返していた過去があり、当初は関係悪化が危ぶまれた。だが、大統領は25年6月に就任すると歴史問題への言及を封印。同10月に就いた首相も"竹島の日"記念式典への閣僚派遣や靖国神社参拝を見送り、関係は表向き深まりつつある。 首相は13～15日の米中首脳会談についてトランプ氏から北京出発直後に電話で報告を受けたが、会談時間は約15分。米韓首脳の電話が実現したのは17日だった。両首脳は共同記者発表で、日米韓3カ国による"連携の重要性"を強調した。

ハイペースで会談を重ねる両首脳は最近、"蜜月"関係の演出に腐心している。1月の大統領の来日時には"ドラムをたたくのが夢"だった大統領を首相が指南し、両首脳がセッション。 今回は大統領が"国賓級"でもてなし、世界文化遺産"河回マウル"で和やかな時間を共有した。

元徴用工問題を巡る2018年の韓国大法院判決をきっかけに"戦後最悪"と言われるまで悪化した日韓関係。 しかし、保守系の尹錫悦大統領（当時）が23年に同問題の解決策を発表すると、関係は一転して改善に向かった。 革新系の李大統領は就任前に対日批判を繰り返していた過去があり、当初は関係悪化が危ぶまれた。 だが、大統領は25年6月に就任すると歴史問題への言及を封印。

同10月に就いた首相も"竹島の日"記念式典への閣僚派遣や靖国神社参拝を見送り、関係は表向き深まりつつある。 首相は13～15日の米中首脳会談についてトランプ氏から北京出発直後に電話で報告を受けたが、会談時間は約15分。 米韓首脳の電話が実現したのは17日だった。 両首脳は共同記者発表で、日米韓3カ国による"連携の重要性"を強調した。

もっとも、日韓間には温度差もある。 日本側は安保協力深化に向け、韓国との物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）締結を目指すが、韓国側は慎重姿勢を崩していない。 植民地支配の歴史を踏まえ、大統領の支持層が自衛隊と韓国軍の連携強化に反発していることが背景にあるとされる





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日韓関係 李大統領 大統領の指導力 歴史問題 自衛隊と韓国軍の連携強化

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