日銀CGPI10月速報 前年比7.1%上昇 9月より伸び拡大

日銀が発表した10月企業物価指数(CGPI)は前年比7.1%上昇し、9月の6.8%上昇から拡大した。原油高やコスト転嫁が背景にあり、12月の利上げ可能性も示唆された。

日本銀行 は12日、10月の 企業物価指数 （ CGPI ）速報を発表した。それによれば、国内 企業物価指数 は前年比で7.1%上昇した。この数値は、9月に記録された6.8%上昇から、伸び率进一步扩大したことを示している。

原油再高騰が物価上昇を牽引

今回の物価上昇率拡大の主な要因は、夏季以降の原油価格の再上昇が時間差を持って反映されたことにある。さらに、価格改定が半年ごとまたは四半期ごとに行われる時期であり、多くの品目で値上げが行われたことも影響を与えた。前月比では0.7%上昇となり、3カ月ぶりにプラスに転じた。

Also read PC向け恋愛ADV『恋愛、はじめまして』の家庭用ゲーム機版発売

コスト増の価格転嫁が広範に波及

日本銀行の担当者による分析によると、コメ価格の下落という下落要因があった一方で、原材料や人件費などのコスト増を最終消費者への価格転嫁に成功した動きが、幅広い品目で上昇を引き起こした。特に10月は半期または四半期単位の価格改定タイミングと重なり、具体的な値上げを実施した業種が存在した。

鉄鋼やプラスチックが値上げを実施

価格改定によって値上げが行われた主要品目としては、「鉄鋼」、「プラスチック製品」、「輸送用機器」が挙げられた。また、「化学製品」は前年比15.5%、「石油・石炭製品」は同15.9%それぞれ上昇した。中東情勢の不安定化が続く中、原油やナフサ、石油化学基礎製品に対し、引き続き上昇圧力がかかっている状況だ。

Advertisement

農林水産物は科メ下落が目立つ

一方、物価全体を下支えする動きも見られた。 「農林水産物」は前年比25.0%下落した。これは民間在庫の積み上がりなどの影響を受け、玄米と精米の価格が大きく下落したことが主な要因である。総合的に見ると、工業製品やエネルギー分野の高騰が、農業分野の下落を上回る形で物価指数を押し上げている構造となっている。

12月利上げの可能性を示唆する指摘

この物価動向について、SMBC日興証券の佐藤雄一郎エコノミストは、「企業間取引でのインフレ圧力が強いことが再確認された」と指摘した。その上で、日本銀行が12月に利上げを行う可能性を否定するものではなく、金利引き上げへの道は開かれているとの見解を示した。市場関係者の間では、このCGPIデータが monetary policy の正常化に向けた重要な判断材料となる可能性がある。