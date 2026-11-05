日銀利上げ観測で円高、AI減速懸念で米株急落と債券買い

日銀議事要旨で追加利上げ期待が高まり円が上昇する一方、AI投資減速懸念から米国株が大幅安となり、債券や金へ資金逃避。原油価格も中東情勢で反発。

9月の金融政策決定会合における 日本銀行 の議事要旨公表をきっかけに、為替市場では追加利上げへの期待が強まり、円高が進んだ。終盤の取引において、円は対ドルで0.46%高騰し、157.63円を付けた。この動きは、一部の政策委員が利上げペースの加速可能性に触れたことに加え、中立金利や最終到達金利に関する議論が深まったことが背景にある。

日銀議事要旨が示す追加利上げの兆候

日本銀行はこの日の会合で、政策金利を31年ぶりの高水準となる1.25%に引き上げた。しかし、単なる現状維持ではなく、景気を過度に冷やさずにどの程度まで借り入れコストを引き上げられるかという関心が市場で高まっている。議事要旨からは、日銀の最終到達金利（ターミナルレート）や中立金利に対する市場の織り込み状況についても議論が行われたことが読み取れる。

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ゴールドマン・サックスのアナリストは6日付のリポートで、円がAI関連投資の減速に備える最も有効なヘッジ通貨になると指摘している。具体的には、ナスダック総合指数のパフォーマンスがS&P総合500種指数を下回った際、ドルが円に対して下落する傾向があり、その差が1%を超えると円高の動きがさらに顕著になるという相関関係を分析している。

バークレイズのアナリストも、円相場は長期的には世界的なリスクセンチメントと連動しており、原油価格への感応度は低下していると見ている。ただし、原油価格が高騰する局面では、円が著しく弱含みやすくなる点には注意が必要だと警告している。この日の取引で原油価格は上昇したが、それは主に地政学的リスクによるものであった。

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AI投資減速懸念が米国株を直撃

米国株式市場はこの日、大幅な反落を見せた。ハイテク比率の高いナスダック総合指数は4%超下落し、19カ月ぶりの大幅な下落率を記録した。これにより、同指数は調整局面入りしたことが確認された。トランプ米大統領が「解放の日」として関税措置を発表した2025年4月以来の下落幅であり、先月6日に付けた終値での過去最高値を10%超下回る水準となった。

下落の主要因は、多額の債務を抱える人工知能（AI）関連企業の収益見通しに対する懸念の再燃である。特に半導体銘柄の売りが激しく、エヌビディアは9%超下落し、フィラデルフィア半導体指数は12%超の大幅安となった。メタ・プラットフォームズも4%安、アマゾン・ドット・コムとアルファベットはともに2.2%安となり、大型ハイテク株全体が売り込まれた。

中間選挙の結果も市場心理に影響を与えた。民主党が議会の多数派を握ったことを受け、AI規制強化への懸念から半導体銘柄が売り込まれた。データセンター建設への反対が強まっている州でも民主党が勝利したことから、規制強化によってAIインフラ整備にブレーキがかかるのではないかとの不安が広がっている。シムコープのメリッサ・ブラウン氏は、開発を完全に止められる可能性は低いものの、成長シナリオがインフラの急速な整備に依存している以上、減速は懸念材料になると指摘している。

債券市場での安全資産への資金逃避

株式市場の混乱を受け、投資家は比較的信頼性の高い国債への買いに回った。北海ブレント先物は約4%高で取引を終えたが、これは前日の8%超下落からの反発でもあり、中東情勢の不確実性が影響している。タンカー攻撃が継続しており、10月には35隻が攻撃を受けて戦争期間中の月間最多を記録したため、供給懸念が高まっている。

債券市場では、10年債利回りが6.7ベーシスポイント低下の4.825%となり、一時9月9日以来の低水準を付けた。30年債利回りは3.7bps低下の5.243%、2年債利回りは11.2bps低下の4.469%となった。2年債と10年債の利回り格差は35.3bpsに拡大し、長期金利の低下傾向が明確になった。

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FHNファイナンシャルのウィル・コンパーノル氏は、半導体株から資金が流れる動きが米国債への買いを生んでいると分析している。また、マニュライフ・インベストメント・マネジメントのマイク・ロリジオ氏は、力強い成長と根強いインフレ懸念、そしてFRBの利上げ機会の熟成という同じストーリーの一部だと述べている。物価連動国債と通常の国債の利回り差を示す期待インフレ率は、10年物が2.234%となった。

雇用統計と中央銀行の動向が市場を牽引

市場の注目は、米労働省が6日に発表する10月の雇用統計に向いている。前日に発表された週間の新規失業保険申請件数は、季節調整済みで18万9000件となり、前週比6000件減少した。これは7月中旬に記録した57年ぶりの低水準と並ぶ数字であり、労働市場の安定性を示す強力な証拠となっている。

コンベラのケビン・フォード氏は、今週の経済指標が労働市場の安定を示しており、これがFRBの金融政策見通しを支えていると指摘している。今年12月と来年1月に連続して利上げが決定されるという観測につながっており、短期的にはFRBが利上げを進めるべきとの見方が優勢だとしている。経済は名目ベースで堅調であり、こうしたシナリオが市場で織り込まれつつある。

CMEフェドウオッチによると、12月8-9日の連邦公開市場委員会（FOMC）で少なくとも0.25%ポイントの利上げが決定される確率は66.1%となっている。これは1週間前の79.9%から低下したものの、依然として高水準にとどまっている。一方、イングランド銀行は政策金利を0.25%引き上げて4%とすると決定し、利上げは3年超ぶりとなった。米国とイランの紛争が続けば、少なくともあと1回の利上げが必要になる可能性が高いと見ている。

為替市場では、英ポンド／ドルが0.09%安の1.3457ドルとなり、ユーロ／ドルは0.02%高の1.1229ドルだった。主要通貨に対するドル指数は0.02%高の101.49となった。金相場は、米ドル安と米国債利回りの低下を受け、2週間ぶりの高値を付けた。スポット金は1オンス＝4100.27ドルとなり、取引時間中には10月20日以来の高値となる4146.63ドルを付けた。投資家は米雇用統計の発表を前に、FRBの金融政策の行方を慎重に見極めている。