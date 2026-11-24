日本銀行は保有ETFの売却ペースを2025年9月の合意から大幅に加速させ、2027年以降は年間簿価8600億円とする方針を決定。完了時期は約112年から約43年に短縮される。

日本銀行 は10月に開催された 金融政策 決定会合において、保有する上場投資信託（ ETF ）の売却ペースを大幅に加速させることを正式に決定した。これにより、従来計画されていた売却速度から一転して、市場からの撤退プロセスが急ピッチで進行することになる。

売却ペース加速と期間短縮の概要

日銀が示した新しい計画では、2025年9月に決定された年額13300億円の売却ペースを大きく上回る数値が提示された。具体的には、2027年以降、年間簿価ベースで8600億円の売却を実施することが明記されている。この数値は、過去に検討された上限額を遥かに超える規模である。

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この加速措置により、日銀が保有するETFをすべて売却し、金融政策による株式保有を完了するまでの所要時間は劇的に短縮される。それまでの見込みであった約112年から、約43年にまで完了時期が前倒しされることとなった。これは金融正常化の方向性を示す強いシグナルである。

加速決定の理由と市場状況

日銀がこのように売却ペースを強化した背景には、市場の安定性と流动性が過去と比較して著しく向上しているという判断がある。当局は、2026年1月以降に行われた売却活動が、市場に大きな影響を与えることなく円滑に推移した点を主要な理由として挙げている。

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また、株式市場における売買代金の拡大も、売却加速を支える重要な要素となった。市場参加者の間で株式への関心が高まり、取引が活発化したことで、日銀が大量のETFを市場に放出しても、価格に大きな混乱を引き起こすリスクが低減していると評価されたのである。

これらは、日本株市場が日銀の政策変動に対して一定の耐性と吸収能力を獲得しつつあることを示唆している。日銀は、市場の深さが十分にあると判断し、より迅速な正常化を進める余地があると考えた。

日銀保有ETFの現状と含み益

現在、日本銀行が保有しているETFの総額は巨額に及んでいる。2026年3月末時点でのデータによると、日銀保有ETFの簿価は約37.1兆円に達している。これに対して、市場での時価評価は約94.2兆円であり、日銀は大幅な含み益を計上している状況だ。

この差額、つまり約57.1兆円の含み益は、株式市場の上昇により生じたものと考えてよい。日銀が保有するETFの大部分は、TOPIX（東証株価指数）や日経平均株価に連動した商品であり、日本経済の成長期待が株価に反映されるにつれて、その資産価値は高騰してきた。

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今後、インフレ率2％が日本国内で定着していく過程でも、株価が長期的に上昇する可能性は高いと日銀は分析している。短期的には変動を伴うものの、経済の安定成長が続けば、保有するETFの時価はさらに上昇し、含み益は拡大の一途を辿ると見込まれる。

将来の財政支援と分配金収入

日銀がETFを売却するまでの間、同機関は保有銘柄から分配金収入を得続けることができる。売却が完了するまで、この分配金を通じて日銀は継続的な利益を確保することになる。この点は、売却益だけでなく、保有期間中のキャッシュフローとしても重要な意味を持つ。

日銀の金融政策運営から生じた利益は、日銀法によって厳格に規定されている。具体的には、税金などの必要経費を除いた残余利益は、原則として国庫に納付されなければならない。これは中央銀行の独立性と財政規律を維持するための重要な仕組みである。

したがって、日銀保有ETFから生じる売却益と分配金の大部分は、税金分を含めて将来にわたって日本の財政を支える財源となる。約43年かけて売却が完了する間、この巨額の利益は国家財政の安定化に貢献し、国民負担の軽減や公共投資の原資となる可能性が高い。