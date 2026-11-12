日鉄鋼管、NVIDIA製AIスーパーコンピュータ対応の冷却データセンター基盤を開発

日鉄鋼管はNVIDIAのAIスーパーコンピュータ「Vera Rubin NVL72」に対応するデータセンター設計基盤を発表。液冷比率92％を実現し、水使用効率を改善する新技術について詳述。

日鉄鋼管 は、 NVIDIA の次世代AIスーパーコンピュータ「Vera Rubin NVL72」を中核とする データセンター の設計基盤「DSX AI Factory Platform」への対応を開始したと発表した。同プラットフォームは、最大60MWのIT負荷を6つの増設可能なユニットで支える設計を採用している。これにより、大規模なAI計算需要に対して柔軟な拡張性を確保する。開発の目的は、冷却機器や制御システムを一体的に設計することで、 データセンター の建設・導入に伴う技術的・运营的な負担を軽減することにある。この取り組みは、高密度なAIワークロードに対応するインフラ整備において重要なマイルストーンとなる。

NVIDIA製AIスーパーコンピュータの設計要件

新基盤の中心には、NVIDIAが開発した高性能AIスーパーコンピュータ「Vera Rubin NVL72」が据え付けられる。このシステムは従来のアーキテクチャを超えた計算能力を提供するため、周辺インフラの設計基準も大幅に見直されている。日鉄鋼管が提供するプラットフォームは、この特定ハードウェアの要件に最適化されており、物理的な配置から冷却配管まで包括的に設計されている。6つのユニット構成により、60MWという膨大な電力を効率的に分配・冷却する仕組みが構築される。各ユニットは増設可能であり、将来的なAI需要の増加に段階的に追従できる柔軟性を備えている。これにより、単一の大規模施設ではなく、モジュール式のアプローチでコストとリスクを分散させる戦略が実現する。

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92％液冷と磁気軸受式チラーの統合

冷却システムの設計は、発生する熱の92％を液冷、残る8％を空冷で処理するハイブリッド方式を採用している。この高比率の液冷化により、データセンター内の熱効率を劇的に向上させる。冷却システムの中核を担うのは、冷却水を冷やす冷凍機（チラー）と、外気を利用して冷却水を冷却するドライクーラーの2つだ。特にチラーには、潤滑油を使用しない磁気軸受式が採用されており、最大10MWの冷却能力を持つ。磁気軸受技術により、機械的な摩擦損失がほぼゼロになるため、エネルギー消費を抑えつつ高効率な冷却を維持できる。この組み合わせにより、従来の水冷却塔に依存しない設計が可能になり、水の消費量削減と冷却効率の向上を両立させている。

三つの運転モードと水使用効率の最適化

システムは気候条件に応じて、ドライクーラーによる冷却、チラーを併用するハイブリッド冷却、チラーだけの機械冷却という3つの運転モードを自動的に切り替える。気候条件が適した地域では、年間の大半をドライクーラーで冷却し、外気温が高い時期にはチラーが補完する。排熱には、水を蒸発させる冷却塔ではなくドライクーラーを使うため、冷却塔への補給水が不要になる。ただし、設備内では冷却水を循環させるため、水そのものを使わないわけではない。日鉄鋼管は、この設計によりデータセンターの水使用効率（WUE）の改善につながると強調している。冷却塔からの水の蒸発損失がなくなることで、施設全体の水資源消費量を大幅に削減できる可能性がある。

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データセンター導入負担の軽減と実装計画

冷却機器や制御システムを一体的に設計することで、データセンターの設計・導入に伴う負担を減らす狙いだ。従来のデータセンターでは、冷却システムの選定と建築・電気工事の連携が複雑になりがちだった。しかし、このプラットフォームは初期段階から統合された設計思想を採用しているため、施工プロセスの簡素化と誤りの削減が見込まれる。6つの増設可能なユニットによる設計は、投資の分散リスクを低減し、段階的な施設拡大を可能にする。磁気軸受式チラーの採用は、保守コストの削減と長寿命化にも寄与する。潤滑油の使用停止により、オイル交換などの定期的なメンテナンスが不要になるため、運用効率性が向上する。これにより、AIデータセンターの建設期間を短縮し、迅速なサービス提供を実現する基盤が整った。

高密度AI計算への対応と将来展望

NVIDIAの「Vera Rubin NVL72」は、次世代AIモデルの学習と推論において大きな能力を発揮することが期待されている。このような高密度な計算装置を支えるためには、従来の空冷中心のインフラでは熱問題が深刻化する。92％の液冷化は、こうした課題に対する決定的な解決策となる。日鉄鋼管のプラットフォームは、単なる冷却装置の提供にとどまらず、データセンター全体の運用効率を最適化する包括的なソリューションを提供する。3つの運転モードの切り替え機能により、地域ごとの気候特性に合わせて最適な冷却戦略を実行できる。これにより、エネルギーコストの最小化と環境負荷の低減が同時に達成される。AI需要の爆発的拡大に伴い、効率的で持続可能なデータセンターインフラの需要が高まる中、この技術は市場における競争優位性をもたらす可能性を秘めている。