日経電子版、W杯北中米大会を特設サイトで完全中継 日本代表の優勝挑戦を追う

サッカーワールドカップ北中米大会が開幕。日経電子版は全試合のデータ、リアルタイム速報、元日本代表の深い洞察を含むコラム、現地取材による詳細なマッチリポートなど、多彩なコンテンツで大会を报道。8大会連続出場の日本代表が目指す優勝への挑戦を、選手や監督の表情も含めて日々詳報する。

日本代表 の躍進への期待が高まる サッカーワールドカップ （W杯）北中米3カ国大会が11日に開幕します。 日経電子版は 特設サイト を開設し、出場48カ国・全104試合のデータや日程・組み合わせ、試合の速報、元 日本代表 ら人気解説者が執筆する コラム 、ベテラン記者による解説動画など多彩なコンテンツをお届けします。

日経電子版で4年に1度の祭典を存分にお楽しみください。 今大会で8大会連続出場を果たす日本代表は、過去最高成績となるベスト8よりも先、優勝を目指します。 決戦へ向かう選手や監督の表情など、チームのチャレンジを日々詳報します。 1次リーグ3試合をはじめ日本戦ではスターティングメンバー発表に始まりスコアや試合の動向まで、リアルタイムにテキスト速報、試合後の談話を発信。 チームに同行して取材する担当記者によるマッチリポートでは図解も交えながら熱戦を分析的に振り返ります。

国内外で長らくサッカーを解説している元日本代表の水沼貴史氏や佐藤寿人氏、2014年ブラジル大会などW杯に3度出場した岡崎慎司氏ら熟練・気鋭の評論陣によるコラム「至言直言」では、各氏の洞察や経験に裏付けられた「ならではの視点」で大会を深掘りします。 必見の強豪国の戦いも現地記者によるマッチリポートでお届けします。 現地の息づかいを伝える記者コラム、攻守の状況や選手の動きを解析した企画記事、全試合の各種データも盛り込み、サッカーの今が映し出されるW杯イベントを様々な角度から報道します





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