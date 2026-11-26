Hiroko Hamada [東京 ２６日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は反発し、前営業日比０．８６％（４８７円５４銭）高の５万７４９９円１６銭で取引を終えた。前日に売られたＡＩ（人工知能）

- 東京株式市場で日経平均は反発し、前営業日比０．８６％（４８７円５４銭）高の５万７４９９円１６銭で取引を終えた。 前日に売られたＡＩ（人工知能）・半導体関連株に押し目買いが入り、相場を支え、日経平均は一時２％超高となる場面があった。

ただ、買いが一巡した後は一進一退の展開が継続。 今晩は米市場が休場となることから、様子見姿勢も広がった。 日経平均は前営業日比０．７３％高でスタートした後、上げ幅を拡大し、前場前半に一時２．１８％（１２４０円）高の５万８２５１円９３銭まで上昇。 指数寄与度の大きいＡＩ関連株が大幅高となり、指数を押し上げた。

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個別材料を手掛かりにした物色もみられた。 ただ、上昇一服後はもみ合う展開が継続。 後場終盤にかけてはＡＩ関連株が上げ幅を縮小し、日経平均は５万７３００円近辺で推移した。 東海東京インテリジェンス・ラボのシニアアナリスト、澤田遼太郎氏は「１２月には米エヌビディアのジェンスン・フアンＣＥＯ（最高経営責任者）が米上院の‌公開公聴会で‌証言​する予定で、そこで半導体輸出規制の問題が出てくる可能性もある。