Noriyuki Hirata [東京 ２７日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は続伸し、前営業日比２．１１％（１２１１円９５銭）高の５万８７１１円１１銭で取引を終えた。前日の米株式市場が感謝祭

- 東京株式市場で日経平均は続伸し、前営業日比２．１１％（１２１１円９５銭）高の５万８７１１円１１銭で取引を終えた。 前日の米株式市場が感謝祭の祝日で休場だったこともあり参加者が少なく薄商いとなる中、自律反発に弾みがついた。

このところ売られ過ぎが意識されていた人工知能（ＡＩ）関連株を中心に、アジア投資家のマネーが流入したとの見方が聞かれた。 一方、内需株の一角は軟調となり、セクターローテーションも意識された。 日経平均は小高く寄り付いた後、一時マイナスに沈む場面もあったが、前場中盤から切り返し、その後は引けにかけて右肩上がりの上昇となった。 とりわけ、アドバンテストや東京エレクトロンといったＡＩ関連銘柄の上げ拡大が目立ち、２銘柄で日経平均を５００円程度押し上げた。

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取引時間中の基調が転じたタイミングは、シンガポールなどアジアの主要市場が開く１０時以降となっており、市場では「薄商いの中でアジア投資家のマネーが流入した可能性がある」（フィリップ・キャピタル証券の増沢丈彦株式部トレーディング・ヘッド）との声が聞かれた。 ＡＩ株高に揺り戻す中、陸運や不動産、小売りといった内需株の一角は軟調となり、セクターローテーションの側面も意識された。 ＴＯＰＩＸは１．７３％高の３８１５．２ポイントで取引を終えた。 東証プライム市場指数は前営業日比１．７２％高の１９６６．２６ポイントだった。