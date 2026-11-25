[東京 ２５日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は急反落し、前営業日比２．７８％（１６３３円０１銭）安の５万７０１１円６２銭で取引を終えた。米国でＡＩ（人工知能）・半導体関連株が軟化したことを嫌

- 東京株式市場で日経平均は急反落し、前営業日比２．７８％（１６３３円０１銭）安の５万７０１１円６２銭で取引を終えた。 米国でＡＩ（人工知能）・半導体関連株が軟化したことを嫌気、前日大幅上昇の反動も手伝って日本株も関連銘柄が売り優勢となり、日経平均を押し下げた。

一方、バリュー株に対する物色意欲は強い。 東証プライム市場で値上がり銘柄数が全体の６３％に達し、ＴＯＰＩＸの下落率は０．５％にとどまった。 需給面でも「昨日もそうだったように、下がってはリバウンド狙いの新規買いも入るため、整理が思うように進まない」（国内証券ストラテジスト）との声が聞かれ、なお不安定な状態が続くとの見方が多い。 市場では「データセンター規制など不安材料が一掃されたわけではないため、ＡＩ・半導体関連株は当面は落ち着きどころを探る動きになりそうだ。

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一方では、バリュー面で買えるＡＩ以外の銘柄も多く、これらが全体を下支えするとみられる」（ＳＢＩ証券・投資情報部長の鈴木英之氏）との声が聞かれる。 東証３３業種で値上がりは医薬品、不動産業、食料品など２３業種、値下がりは非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品など１０業種。 新興株式市場は、東証グロース市場２５０指数が反落し、２．１７％安（１４．２４ポイント安）の６４０．６ポイントだった。

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日経平均 57011.62 -1633.01 58383.49 56,502.97─58,472.56スタンダード指数 1551.81 -10.65 1558.68 1,546.62─1,558.80東証出来高 273418 東証売買代金 74977.59