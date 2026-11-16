日経平均6万円割れ、AI半導体懸念で市場軟調

東京株式市場で日経平均が節目の6万円を割り込み、前営業日比2.42%安の5万9662円02銭で終了。エヌビディア決算への警戒感とデータセンター規制の不透明さが重荷となった。

東京株式市場における 日経平均 株価は、終値において節目の6万円を割り込む大台崩れを生じた。前営業日比で1480円33銭、比率にして2.42%低下し、5万9662円02銭で取引を終えた。この下落は、市場全体における投資家の慎重姿勢を如実に示す結果となった。

AI半導体懸念と米決算警戒

日経平均は朝方の取引において買いが先行し、一時的に小高値でのスタートを切った。しかし、その上昇勢いは長く続かず、すぐにマイナス圏へと転じた。市場では人工知能や半導体関連株の軟調な推移が、指数全体の重荷として機能したことが指摘されている。特に、午後には一時2.4%（1511円84銭）安の5万9630円51銭まで水準を切り下げた。

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下落の直接的な要因として、米国半導体大手エヌビディアの決算発表が日本時間の18日朝に控えていることが挙げられる。投資家たちの間では、この重要なデータ发布を前にして手元のポジション整理が進むという機運が強まり、売買の気配感が低下していた。結果として、6万円の心理的節目を割る形で市場全体が下落した形だ。

アジア株動向と規制の不透明感

日本の株式市場が下落した背景には、アジア諸国および米国市場の動向も影響を与えた。韓国KOSPIや台湾の加権指数といったアジア主要株指数が軟調に推移したことが、投資家心理に重しとなった。さらに、時間外取引における米国ナスダック先物も低調であり、夜間の米国市場の弱さが翌日の日本市場へ影響を及ぼす構造が固定化しつつある。

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データセンター規制をめぐる不透明感も、市場を重くする一因となっている。許認可を握る州知事の就任は来年1月であるため、投資家の間では「将来の規制方針が確定していないため、確実な判断ができない」という議論が根強い。東京海上アセットマネジメントの若山哲志氏も、規制の霧が晴れにくい現状を指摘しており、投資家の慎重さが相場を制している。

経済指標と日銀政策への反応

国内の経済指標発表も、市場動向に一定の注目を集めた。朝方に発表された2026年7月から9月期の国内総生産（GDP）速報値は、実質（季節調整値）ベースで前期比0.02%減となった。これは過去4四半期ぶりのマイナス成長であり、景気減速の懸念を拭いきれない状況だ。ただし、この発表直後の相場への即時的な影響は限定的なものにとどまった。

金融政策面でも、日銀の高田創審議委員による利上げに向けた機動的な対応必要性の発言が伝えられた。しかし、この発言に対する市場の反応も限定的であり、既に市場参加者がある程度織り込み済みの反応を示したと考えられる。今月初旬の急落後の反発局面では、6万2000円前半を通る200日移動平均線を奪還できていないことへの失望感も、材料の一つとして働いている。

個別銘柄と市場構成の詳細

東京証券取引所プライム市場のTOPINX指数は、1.02%安の3901.37ポイントで取引を終えた。プライム市場指数も同様に1.02%安の2010.86ポイントとなり、プライム市場全体の売買代金は7兆9303億3800万円に達した。業種別に見ると、東証33業種の中で上昇したのは小売、水産・農林、その他製品の12業種のみで、下落は非鉄金属、電気機器、ガラス・土石など21業種に及んだ。

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決算発表と個別銘柄の騰落

決算情報の発表を機にした個別銘柄の値動きは、企業業績によって著しく分化した。業績や配当予想の上方修正、および自社株買いを発表したクレディセゾンはストップ高となった。ニトリホールディングスやみずほフィナンシャルグループも、堅調な推移を示した。一方、半期報告書の提出期限延長申請を検討したニデックや、株主優待の見直しを発表したヤーマンはストップ安配分となり、個別銘柄間の温度差が明白になった。

市場全体の騰落数では、値上がりが655銘柄（42%）、値下がりが857銘柄（55%）となり、下落銘柄が優勢だった。変わらずの銘柄は39銘柄（2%）にとどまった。スタンダード指数は1615.08ポイントで、16.07ポイントの下落となった。このように、特定のセクターへの警戒感が市場全体を支配する局面が続いている。