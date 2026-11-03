日経トレンディ2027年ヒット予測にToo Good To Goが選出

北欧発フードロス削減アプリToo Good To Go Japanが日経トレンディ2026年12月号の2027年ヒット予測ベスト30で第22位にランクイン。食品ロ削減と新ビジネスモデルの注目度が確認された。

北欧発の フードロス削減アプリ を提供する Too Good To Go Japan株式会社は、 日経BP が発行するトレンド情報誌「 日経トレンディ 」2026年12月号において、同社のサービスが「2027年ヒット予測ベスト30」の第22位に選出されたと発表した。この選定は、持続可能な消費と企業の利益創出を両立させるビジネスモデルが、日本市場において高い期待を集めていることを示す指標となっている。

2027年ヒット予測ベスト30へのランクイン

日経トレンディ誌が主催する「2027年ヒット予測ベスト30」において、Too Good To Goは「食品ロス削減アプリ」というカテゴリで注目サービスとして第22位を獲得した。本調査は、各国のApp StoreおよびGoogle Playにおいて、食品余剰マッチングおよびフードロス削減を主たる事業とするB2C向けフードマーケットプレイスを対象としたものである。調査期間中、公開が確認された最大65か国の主要企業88社の中から、将来の市場動向や社会実装の可能性に基づいて厳選が行われた。この結果、Too Good To Goのプラットフォームは、他の先進的なフードテック企業やサービスの中から抜きんでた存在感を示した。

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三方よしコンセプトによる市場浸透の加速

Too Good To Go Japan株式会社代表取締役の大尾嘉宏人は、本ランクインについて名誉ある選出であると強調し、日本市場での展開以来、想定を大きく上回るスピードでユーザーおよびパートナー店舗の支持を得ていると述べている。長引く物価高の影響により消費者の意識が変化している現状において、同アプリの「おいしくお得」で「新たな販路と収益」をもたらすという三方よしのコンセプトが、日本の新しいライフスタイルとして着実に根付きつつあるとの手応えを示している。大尾代表は、2027年に向けてパートナー様との提携をさらに強化し、フードロス削減の輪を日本全国へ広げることを目指すと語った。

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世界最大規模のプラットフォームと日本の実績

Too Good To Goはデンマーク本社を置くソーシャルグッドカンパニーであり、欧州、北米、アジア太平洋地域など合計20カ国で事業を展開している。登録ユーザー数は累計1億2,000万人を超え、加盟パートナー企業は20万社以上を数える。これまで累計で6億食以上のフードロス削減に貢献してきた実績を持つ。日本国内では、グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカー、卸業者など幅広い業態と提携している。具体的な参加企業としては、クリスピー・クリーム・ドーナツ、NewDays、スーパーバリュー、アキダイ、ローソン、ベイシアなどの大手チェーンや地域で人気の個人店が含まれている。正式ローンチから約3ヶ月半で登録ユーザー数50万人を突破し、展開国20カ国の中で最速の成長記録を樹立した。

フードレス社会実現に向けたビジョンとミッション

Too Good To Goは、「フードロスのない社会を目指す（WE DREAM OF A PLANET WITH NO FOOD WASTE）」ことをビジョンとして掲げている。この実現に向けたミッションは、「フードロス削減に共に立ち向かうすべての人々を支え、力を与える（INSPIRE AND EMPOWER EVERYONE TO FIGHT FOOD WASTE TOGETHER）」である。同社はアプリの提供にとどまらず、消費者、店舗、そして社会全体を巻き込み、誰もが日常の中で簡単にフードロス削減というアクションに参加できる仕組みの構築を目指している。一人ひとりの小さな選択が大きな変化を生む未来を創造するため、日本市場におけるさらなる普及と、世界各国で実現してきたようなポジティブな変化の拡大を推進していく計画である。