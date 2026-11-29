株式会社 日経BP「Women in Robotics 2025」世界10人の1人に選出 日経BP（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：井口哲也）が発行する、女性のキャリアとライフスタイルを応…

「Women in Robotics 2025」世界10人の1人に選出 日経BP（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：井口哲也）が発行する、女性のキャリアとライフスタイルを応援するメディア『日経ウーマン』は、各界で目覚ましい活躍を遂げた女性を表彰する「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2027」の受賞者8人を決定いたしました。

久保田さんは、ロボット分野における技術者、研究者、教育者、起業家などで顕著な活躍をされている女性にスポットライトを当てその功績を紹介する「Women in Robotics 2025」世界10人の1人に選出されました。 久保田さんは、AIとロボットを組み合わせた「フィジカルAI」の社会実装を先導し、これまで人に頼らざるを得なかった危険・困難な作業の自動化に道を開いた技術リーダーです。

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ロボット事業部への異動を起点に、IoT、データ活用、AIロボット開発へと専門性を広げ、株式会社エイアイキューブの社長として、製造現場で使えるAI技術の実用化を推進。 手術器具の仕分けやトンネル工事における装薬など、危険や負担を伴う作業の自動化にも取り組み、フィジカルAIを現場の課題解決につなげてきました。 そのキャリアは、当初から思い描いていたものではありません。