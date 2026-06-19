日経とNTTデータ、法人向け生成AI「NIKKEI KAI」の販売協力を開始 信頼性の高い情報基盤を活用

株式会社日本経済新聞社と株式会社NTTデータは、日経の信頼性の高いビジネス情報とNTTデータの実装力を組み合わせた法人向け生成AIサービス「NIKKEI KAI」の販売協力を2026年6月19日から開始する。出典明示による透明性の高い回答を提供し、企業の生産性向上と意思決定の高度化を支援する。

株式会社日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯田展久、以下「日経」）と株式会社 NTTデータ （本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木正範、以下「 NTTデータ 」）は、法人向け 生成AI サービス「 NIKKEI KAI 」の普及拡大に向け、2026年6月19日から販売協力を開始する。

両社は、日経が保有する信頼性の高いビジネス情報・データと、NTTデータの顧客に寄り添う実装力を組み合わせ、企業が安心して利用できる生成AIの導入を支援する。 調査、企画、提案、意思決定といった業務プロセスにおいて、根拠ある情報活用を実現し、企業の生産性向上と意思決定の高度化に貢献する。 生成AIは、企業の生産性向上や新たな価値創出を支える技術として急速に普及している。 一方で、業務利用においては、生成された情報の根拠が不明確であることや、事実と異なる内容が出力される「ハルシネーション」と呼ばれる現象が課題となっている。

これらの課題は、経営判断や事業検討といった重要な業務への活用を制限する要因となっている。 こうした中、信頼性の高い一次情報に基づき、出典を明示した形で回答を生成する仕組みが求められている。 日経は長年にわたり蓄積してきたビジネス情報や業界データを保有しており、企業活動における信頼性の高い情報基盤を提供している。 今回の提携の中心商材となる「NIKKEI KAI」は、日本経済新聞を中心とした各媒体、業界専門紙、統計データなどを蓄積したデータベースを活用し、生成AIが検索・要約を行い、出典を明示した回答を提供するサービスである。

企業は、回答の根拠を確認しながら活用できるため、意思決定や事業検討に直接利用できる。 日経の高品質な情報資産とNTTデータのシステム構築・運用実績を融合することで、企業内での生成AI活用における懸念を払拭し、より安心・安全なデジタルトランスフォーメーションを推進することを目指す。 本サービスは、金融、製造、サービス業など幅広い業界を対象に提供され、企業の競争力強化に寄与することが期待されている





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