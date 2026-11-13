日米金利差拡大で1ドル159円93銭台に 財務相が介入警告

13日の東京外国為替市場で円相場が下落し、12時時点で1ドル159円93〜94銭となった。米利上げ観測の高まりと実需のドル買いが要因だが、片山財務相の介入けん制発言により下値は限定されている。

13日午前、東京外国為替市場において 円相場 は対ドルで下落した。12時時点の市場水準は1ドル＝159円93〜94銭圏となり、前日17時時点と比べ23銭の円安・ドル高推移となった。この動きの背景には、米国における利上げ観測が急速に高まっていること、および日米間の金利差拡大に対する懸念から円売り・ドル買いの動きが市場で優勢になっていたことがある。

米インフレ懸念と金利差拡大の衝撃

円相場の下落傾向を強めた最大の要因は、米国経済指標と連邦準備理事会（FRB）高官の発言にある。10日発表の10月米国消費者物価指数（CPI）は市場予想を上回る上昇を示し、物価上昇圧力が依然として強いことを示唆した。これを受け、米国の金融引き締め策が長期化するとの見方が強まった。

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さらに、FRBのウォラー理事らが利上げに前向きな姿勢を示したことにより、市場参加者の間では「米国の金利上昇局面は避けられない」という認識が定着した。日米金利差の拡大は、資金を利回りの高いドル資産へ移す「キャリートレード」や実需ベースのヘッジ目的での円売り・ドル買いを促進し、円価値を下押しする圧力として作用した。

12日の海外市場において円相場は一時160円03銭近辺まで下落し、9月上旬以来、およそ2か月半ぶりの安値を更新した。この急激な下落は、為替市場参加者に対し、ドル通貨への需要が依然として旺盛であることを如実に示すものとなった。特に13日は事業会社の決済が集中する実質的な「5・10日（ごとおび）」であったため、10時前の中値決済に向けて「ドル買い優勢」（国内銀行の為替担当者）との声が聞かれ、実需筋による円売り・ドル買いが活発に進んだ。

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財務相の介入警告が円の下値を抑制

しかし、円相場の下落幅は一定程度に抑え込まれた。円の下値が堅調であった背景には、日本政府および日本銀行による為替介入への警戒感が強く働いたことが大きい。市場参加者は、円安が過度に進んだ場合、政府が何らかの形で市場介入を行う可能性を強く意識していた。

13日午前の閣議後記者会見において、片山さつき財務相は円安・ドル高の進行について「足元で一方的に急激な動きがみられる」と指摘した。財務相は「米財務省とも緊密な連携を続け、適切に対応していく」と述べ、為替レートの急変に対する政府の危機感と対応姿勢を明確に示した。

さらに、12日にも三村淳財務官から円安をけん制する発言がなされていた。これら政府高官の一連の警告は、市場参加者に対して介入リスクを思い知らせる効果を持ち、円売り姿勢に歯止めをかける役割を果たした。介入への懸念が円相場を下支えし、159円台前半から後半への大幅な崩れを防ぐ安定要因となった。

ユーロ安と欧州市場の動向

円相場の変動は欧州通貨にも影響を及ぼした。ユーロは対ドルで下落し、12時時点は1ユーロ＝1.1059ドル近辺となった。これは前日比0.0026ドルのユーロ安・ドル高推移である。米利上げ観測の高まりはドルだけでなく、対抗軸としてのユーロ価値も相対的に低下させる要因となった。

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欧州市場においてユーロ売り・ドル買いが続いた理由も、主に米国の金利政策への懸念にある。米国経済の回復力とインフレ抑制のための金融引き締めが長期化すれば、米ドル資産への魅力が高まるため、ユーロなどの他の主要通貨はドルに対して値を下げる傾向を示す。この構図は、グローバルな資金の流れが依然としてドル優位に動いていることを示している。

今後注目されるのは、政府の対外発信と市場反応の相互作用である。片山財務相や三村財務官の発言が市場心理にどの程度影響を与えるか、そしてFRBの今後の公表情報が円相場に与える影響が鍵となる。日米金利差の拡大傾向が継続する場合、円安進行の圧力は残るが、政府の介入警戒感が相場を下支えるバランスは当面維持される公算が大きい。