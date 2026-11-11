日米欧主要自動車7社の中期決算：円安恩恵も販売低迷と競争激化で苦境

トヨタ、日産、ホンダなど主要自動車大手7社の2026年9月中間決算が発表されました。円安による利益増は目立つものの、中国市場での販売減と価格競争、米国での高額化により業界全体に慎重な視線が向かっています。

自動車大手7社の2026年9月中間連結決算が11日に一斉に発表され、業界の複雑な状況が浮かび上がった。5社が最終利益で増益または黒字転換を達成したが、 日産自動車 と 三菱自動車 は赤字幅を縮小させるにとどまった。この結果は、円安などの外部要因に依存する部分が大きく、日本車としての販売競争力、特に 中国市場 における地位が低下していることを示している。

円安恩恵と本業改善で黒字化進む

各社の好業績には、為替レートによる恩恵が大きな役割を果たしている。4月から9月の平均為替レートは1ドル＝159円となり、前年同期比で13円の円安推移となった。トヨタ自動車の営業利益は9.2％増の2兆1911億円となり、そのうち為替による増益効果は6850億円に上った。主力市場が米国であるスバルは、この円安によって614億円の増益要因を生み出している。

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日産自動車は、通期で最終利益200億円の黒字を見込んでいる。中間期では金利上昇による支払利息の増加で黒字化に至らなかったものの、新型車投入や生産体制の見直しといったコスト削減策が奏功し、営業利益は800億円の黒字を達成した。これらの数字は、企業努力が経営基盤の安定に寄与していることを示唆している。

中国市場での販売急減と価格競争

決算に合わせて公表された4月から9月の世界販売台数では、5社が前年同期を下回る結果となった。特に中国市場では、景気低迷による需要減に加え、現地電気自動車（EV）メーカーとの激しい競争により、販売が急速に減少している。中国の合弁先に開発を任せたEV「N7」などの投入にも関わらず、日産の中国での販売台数は45.5％減の18万2854台にとどまった。

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ホンダも中国での販売台数が半減しており、厳しい状況に直面している。貝原典也副社長は10日の会見で、主戦場としているガソリン車市場が非常に厳しい状況だと述べた。欧州勢も同様の課題を抱えており、独フォルクスワーゲングループ（VW）は経営再建に向け、2030年までに計10万人の削減や、2035年までに車種数を半減させる過去最大の構造改革に着手した。独BMWやメルセデス・ベンツも業績が伸び悩んでおり、仏ルノーの売上高は微増にとどまっている。

中東情勢と原材料高騰のリスク拡大

将来の不確実性として、中東情勢の緊迫化の長期化が懸念材料として浮上している。三菱自動車は6日、通期の最終利益を100億円の黒字に下方修正した。これは、当初300億円と見込んでいた中東情勢による減益影響を450億円に見直したことが主な要因である。プラスチックや塗料など素材価格の高騰も本格化が見込まれており、利益率への圧力がさらに高まる可能性がある。

ガソリン価格の高騰は、東南アジアやオセアニア地域でも影響を及ぼしている。マツダのジェフリー・ガイトン最高財務責任者（CFO）は、豪州では大変速いスピードでEVへのシフトが進んでいると警戒感を示した。安価な中国製EVの流入が加速している中で、既存のガソリン車中心の戦略の見直しが迫られている。米ゼネラル・モーターズ（GM）は11％減の139万台、米フォード・モーターは9％減の104万9000台（卸売りベース）の販売台数となり、GMは複数車種でのHV展開を計画している。

米国の高額化と消費者負担の重石

米国市場では、物価高と自動車ローン金利の高止まりが消費者の購入意欲を阻害している。9月の米国の新車平均購入価格は約5万ドルと過去最高水準にあり、ローンの月々の支払額が増加している。消費者の購入負担が重くなる中、2026年の米国での新車販売台数は前年割れとなる見通しだ。この傾向は、業界全体の需要抑制要因として今後さらに顕在化する可能性がある。