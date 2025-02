日立製作所ら、デジタルアセット取引におけるAML実効性向上に向けた実証実験を開始

日立製作所と、NTT Digital、オプテージ、Crypto Garage、JPYC、Chainalysis Japan、Digital Platformer、NEC、野村HD、ビットバンク、finoject、北國銀行、Laser Digital Japanの12社は、2025年2月から4月にかけて、デジタルアセット取引におけるAMLの実効性向上と共同化に向けた実証実験を開始しました。

株式会社 日立製作所 (以下、日立)と、株式会社NTT Digital、株式会社オプテージ、株式会社Crypto Garage、JPYC株式会社、Chainalysis Japan株式会社、Digital Platformer株式会社、日本電気株式会社、野村ホールディングス株式会社、ビットバンク株式会社、株式会社finoject、株式会社北國銀行、Laser Digital

Japan株式会社は、2025年2月から4月にかけて、暗号資産・ステーブルコイン*1・NFT*2などのデジタルアセット取引におけるアンチ・マネー・ローンダリング(以下、AML)実効性向上と共同化に向けた実証実験(以下、本実証実験)を開始しました。\本実証実験では、日立と、上記のデジタルアセット取引関連事業者およびAML関連技術提供者12社(以下、各事業者)が連携することにより、マネー・ローンダリング対策に必須なシステム・人財・情報を共有することで、デジタルアセット市場におけるAMLの効率化と高度化をめざします。従来、デジタルアセット取引事業者が各社で個別に取り組んでいるAML対応は、コストや人的リソースにおける負担といった課題があり、さらに今後は規制強化に伴う対応も見込まれます。そのため、本実証実験では人財不足の解消による効率化と、業務の精度・迅速性の向上を目的として実施します。\本実証実験では、2025年2月から4月にかけて、AMLに関する業務のうち、犯罪資金の流入や犯罪者への資金取引への有無といった観点で重要性が高いモニタリング業務を対象に、システム・人財・情報の共同化による有効性を検証します。まず、従来はデジタルアセット取引関連事業者が個別に収集し、蓄積ならびに分析していたデジタルアセットに関するマネー・ローンダリング情報を、各事業者が日立によって提供された専用のプラットフォーム上に共有します。その上で、プラットフォーム上で分析され、各社にフィードバックし、それをもとに各社が国内のブロックチェーン取引のAML業務に活用することで、AMLの精度向上およびコスト削減の実効性を検証します。また、これによりオープンな取引データを活用したモニタリング業務の自動化がなされることで、効率化およびモニタリング業務における省力化を図ります





デジタルアセット AML 実証実験 共有化 マネーローンダリング対策 日立製作所 デジタルアセット取引 ステーブルコイン NFT ブロックチェーン

日本 最新ニュース, 日本 見出し

