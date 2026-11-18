日立製作所の斎藤岳部長が解説する、Lumadaを活用した生成AI導入とDX支援の詳細。経営層向け制度設計から現場実装までの一気通貫プロセスと、JFEスチールとの協業事例を詳述。

日立製作所 アプリケーションサービス 事業部テクノロジートランスフォーメーション本部LSH適用推進部部長の 斎藤岳 氏は、同社の DX支援 事業「 Lumada 」を用いた協創支援を率いながら、社内外で 生成AI 活用の推進役である「AIアンバサダー」としての役割を担っている。顧客企業の経営層への制度設計提案から現場実装に至るまでを、一貫して支える立場にある斎藤氏は、システムエンジニア、プロジェクトマネージャー、ITアーキテクトなど複数のロールでの豊富な経験を活かし、現在は「 Lumada Solution Hub」のプロダクトマネージャーとして管掌している。

Lumada活用における斎藤氏の業務負荷と実態

斎藤氏の管理職としての業務実態は、厳密な「残業」の定義には当てはまらないものの、一般的な感覚に置き換えると月間30時間前後の残業に相当するイメージであると説明している。日によって業務量に波があり、グローバル会議の都合により早朝対応が入ることもあるため、結果として1日当たりプラス1から2時間分の仕事量になる日が少なくない。しかし月間では20から30時間の範囲に収まることが多いと、自身のワークライフバランスおよび業務負荷の実態を具体的に示している。

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この業務の裏では、エンタープライズアプリケーション開発の領域への生成AI適用を加速させる活動が行われている。AIを活用したフレームワークの整備、推進、普及を担う斎藤氏は、技術的な優位性だけでなく、利用者が実際に使える形に落とし込むことを最優先の価値として捉えている。現場の開発者が直面する負担を軽減する考え方を根底に据え、技術導入を通じて業務効率化と生産性向上の実現を目指すアプローチを貫いている。

制度設計を含む包括的なDX支援の仕組み

LumadaによるDX支援は、単なる技術プラットフォームの提供やソフトウェアの販売に留まらない。企業のデジタル変革を通じて、自社をどのように変えていくかという視点に立ち、制度設計や運営モデルを含む包括的な取り組みを提供しているのが特徴である。このアプローチにより、顧客企業におけるデジタルトランスフォーメーションの根幹部分まで深く関与し、持続可能な変革の土台を構築することを目的としている。

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顧客企業の経営陣や、特定のソリューション事業を立ち上げようとしている責任者に対しては、ソリューション自体の中身を検討するだけでなく、管理会計の制度設計や責任組織の置き方、横串で合意形成を進める体制など、変革を回すための仕組みも含めて提案を行っている。再現性のあるソリューション事業として長期的に継続していくためのガバナンスと方法論をセットで提示することが、この支援の核心的なポイントであると斎藤氏は強調している。

JFEスチールとの協業事例とモデル構築

具体的な実例として、JFEスチールと共同で展開しているソリューションビジネス「JFE Resolus」の事例が挙げられている。このプロジェクトでは、ソリューションビジネスをどのようにスケールさせていくのかという視点に立ち、企業が新たなソリューションビジネスを立ち上げる際のリファレンスモデルを構築している。いわゆる「モノ売り」から「コト売り」へのシフトを目指し、Lumadaでの学びをベースに、組織と制度、責任体制、会計と評価、アセット化と横展開の設計を顧客企業と共に行っている。

この設計を基盤とした上で、現場で利用されるアプリケーションやデータ基盤にこれまでのアセットを実装し、短いサイクルで価値検証を回せる状態を目指している。経営側と現場側の間に存在しがちな「段差」をなくすために、斎藤氏は戦略的な調整役として多角的な取り組みを行い、技術導入と組織改革の両輪による成功体験の創出に貢献している。このように、技術面だけでなく経営層への提案力と現場実装力の両方を兼ね備えることが、日立製作所のDX支援における強みとなっている。