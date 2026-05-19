日立製作所、Claude生成AIサービス開発者米Anthropicと戦略パートナーシップ

日立製作所は、生成AIサービスClaudeを開発する米Anthropicとの戦略的パートナーシップを締結したとして発表した。日立グループ約29万人人の全ビジネスプロセスにClaudeなどのAIを導入して生産性を高めるとともに、社 massif の強化を行う。

日立製作所は、生成AIサービス Claude を開発する米Anthropicとの戦略的パートナーシップを締結したとして発表した。 日立グループ約29万人人の全ビジネスプロセスに Claude などのAIを導入して生産性を高めるとともに、社情報の強化を行う。

日立は自社への導入をカスタマーゼロと位置付け、社内で得た知見を顧客向けソリューションに反映する。 具体的には、ソフトウェア開発の工数削減、コーポレート業務の効率化、ハードウェアの保守・運用業務の自動化といった領域で生産性向上を進めるほか、10万人規模の従業員を日常業務でAIを使いこなす人材として育成するプログラムをAnthropicと共同で始める。 顧客向けには、Claudeのコード生成・解析能力と日立のシステムエンジニアリング力を組み合わせ、電力・交通・製造・金融といった社会インフラ領域のシステム開発・運用を高度化する。

セキュリティ面では、日立の専門組織Cyber CoEがAnthropicと連携し、サイバー攻撃の検知・対応を強化する。 HMAXにもClaudeの推論能力を組み込み、自然言語による設備管理やアルゴリズムを用いた保全業務の最適化など、ミッションクリティカルな現場でのAI適用範囲を広げるとしている





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Claude AI Produce Society HMAX By Hitachi

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