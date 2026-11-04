日立情報通信エンジニアリングがAVer社製品をUCサービスに統合

株式会社日立情報通信エンジニアリングは、アバー・インフォメーション株式会社の映像コミュニケーション製品取り扱いを開始し、企業や教育機関向けのユニファイドコミュニケーション環境の構築支援を強化します。

株式会社 日立情報通信エンジニアリング は、アバー・インフォメーション株式会社の映像コミュニケーション製品の取り扱いを開始すると発表した。この動きは、同社の提供する ユニファイドコミュニケーション サービスにおける映像対応能力を大幅に強化することを目的としている。

UCサービスの機器連携体制を拡大

今回の取り組みにより、日立情報通信エンジニアリングはAVer社の映像機材を自社のサービス体系に正式に組み込む。これまではソフトウェア面での連携が中心だったが、ハードウェア選定から運用保守までのワンストップ支援が可能になる。顧客はより多様なシナリオに対応した映像環境を構築できるようになる。

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多様なプラットフォームとの互換性確保

提供されるユニファイドコミュニケーションサービスは、UCゲートウェイとSaaS型のマネージャー、そして接続されるIPテレフォニー機器で構成されている。UCゲートウェイを通じてMicrosoft TeamsやCisco Webexといった主要アプリケーションをWi-Fiなどのネットワークでつなぎ、相互に連携させる仕組みだ。これにより、異なるプラットフォーム間でもシームレスな通信環境を実現する。

教育現場から企業会議まで柔軟に対応

このサービスを活用することで、教育機関における遠隔授業や研究発表、医療・介護現場での遠隔コミュニケーション、そして企業におけるハイブリッド会議やイベント配信など、様々な用途に最適化された映像環境を整備できる。利用者の場所、規模、目的に応じて最適なソリューションを提供することが可能となる。

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導入支援プロセスの一元化管理

日立情報通信エンジニアリングは、機器選定から運用、保守に至るまでのプロセスを一元化して支援する。顧客は複雑な技術的な設定や個別メーカー間の調整負担を軽減でき、ビジネス継続性に焦点を当てた運用が可能になる。特に大規模な組織において、標準化された設備管理が求められている中で、この統合アプローチは重要な価値を持つ。

今後の展開と市場への影響

今後はAVer社の最新製品ラインナップを取り入れ、サービスの選択肢を広げていく方針だ。リモートワークの定着やデジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、高品質な映像通信環境に対する需要は増加傾向にある。両社の提携により、日本の企業や公共機関向けの実用的な解決策がさらに充実していくことが期待される。