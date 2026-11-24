日産自動車は11月24日、日産フォーミュラEチームがスペイン・マドリードのハラマサーキットで11月16日～20日（現地時間）に行なわれたABB FIAフォーミュラE世界選手権2027年シーズンのプレシーズンテストを終えたと発表した。

日産 自動車 は11月24日、 日産フォーミュラEチーム がスペイン・マドリードのハラマサーキットで11月16日～20日（現地時間）に行なわれたABB FIAフォーミュラE世界選手権2027年シーズンのプレシーズンテストを終えたと発表した。

今回のプレシーズンテストは、GEN4マシンによる初の公式テスト。 オリバー・ローランド選手とゼイン・マロニー選手は、12月6日の「NISMO Festival」で発表予定の2027年シーズンのカラーリングを一部取り入れた「Nissan e-4ORCE 06」で3日間にわたるテストを実施した。 走行周回数は2台合計で425周となり、ローランド選手が213周、マロニー選手が212周を走行した。 チームは新しいタイヤや車両セットアップ、エネルギーマネジメントなどを検証。

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マロニー選手は複数のセッションでトップ5に入り、金曜日の午前セッションでプレシーズンテスト全体の最速タイムを記録した。 一方、ローランド選手はウエットコンディションで行なわれた水曜日の全車によるレースシミュレーションで2位となった。 走行周回数は2台合計で425周。

マロニー選手は金曜日の午前セッションでプレシーズンテスト全体の最速タイムを記録し、ローランド選手はウエットコンディションで行なわれた水曜日の全車によるレースシミュレーションで2位となった チームは今後、マドリードで収集したデータを分析し、1月16日に開催される開幕戦の「メキシコシティE-Prix」に向けて車両開発を進めていく。 また、12月6日に富士スピードウェイで開催される「NISMO Festival」で、日産フォーミュラEチームの2027年シーズンの新カラーリングを初公開する。

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日産フォーミュラEチーム マネージングダイレクター兼チームプリンシパルのトマソ・ヴォルペ氏は、「開発に一部遅れがありましたが、多くの周回を重ね、さまざまなセッティングを試すことができました。1ラップの速さとレースシミュレーションの両方で良いペースを示し、開幕戦に向けて着実に前進しています。 また、マロニーがチームにスムーズに溶け込み、ローランドと良い関係を築いていることも大きな収穫です。 次は富士スピードウェイで開催されるNISMO Festivalで、2027年シーズンのカラーリングを発表します。

多くのファンの皆さまとともに、GEN4時代の幕開けを迎えられることを楽しみにしています」と述べた。 日産フォーミュラEチーム ドライバーのオリバー・ローランド選手は、「GEN4マシンはパワーがあり、ダウンフォースも高く、ドライビングを楽しめる車両です。 テストを通じて着実に進歩しましたが、開幕戦までに改善すべき点もあります。 マドリードで収集したデータを分析し、GEN4マシンへの理解をさらに深めていきます。

そして、日本を訪れ、2026 NISMO Festivalで2027年シーズンのカラーリングを披露できることを楽しみにしています」とコメント。 日産フォーミュラEチーム ドライバーのゼイン・マロニー選手は、「GEN4は非常に複雑な車両で、その性能を最大限に引き出すには、ドライバーとチーム双方に高い精度が求められます。 新しいチームと車両への適応は簡単ではありませんが、テストを通じて着実に前進し、安定した競争力を示すことができました。 開幕戦に向けて、引き続き準備を進めていきます。

初めて富士スピードウェイで開催されるNISMO Festivalに参加し、ファンの皆さまとともに2027年シーズンのカラーリングを披露できることを楽しみにしています」とコメントしている。 日産フォーミュラEチーム リザーブ兼開発ドライバーのサム・バード選手は、「テスト前には開発上の課題もありましたが、チーム全員が懸命に取り組み、多くの有益なデータを得ることができました。 マシンには大きなポテンシャルがあります。 今回得た知見を生かし、万全の状態でメキシコでの開幕戦を迎えられるよう準備を進めていきます」と意気込みを明かした。