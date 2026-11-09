日産パトロールPRO-4X 4x4の価格と仕様：ラバレッド仕様で1249万円

日産自動車が公開した新型パトロールPRO-4X 4x4の詳細仕様と価格。特別仕様車「ラバレッド」のデザイン要素や、20インチホイールの装着、グレード別価格情報を解説します。

日産が発表した新型SUV「パトロールPRO-4X 4x4」は、過酷なオフロード環境に対応した強力な走破性能と、独自の styling アイデアを融合させたモデルとして注目を集めている。この車両は、標準的なオフロード機能だけでなく、視覚的にも存在感を放つ特別仕様車の要素を多く取り入れており、自動車市場におけるラグジュアリーなオフロードブームに真っ向から応える姿勢を示している。

特別仕様ラバレッドのデザイン詳細

車両のフロント部分には、アプローチアングルを拡大するために設計されたオフロード専用デザインのフロントバンパーが採用されている。このバンパーの下部には、車体の底面を保護するためのシルバーの金属製アンダーボディスキッドプレートが装着されており、岩場やデコボコ道の多い地形でも車体損傷を最小限に抑える役割を果たす。また、鮮やかなラバレッド（溶岩のような赤）に彩られた左右の牽引フックが取り付けられており、救助や自走の際の実用性と、視覚的なインパクトの両方を兼ね備えている。

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力強いブラックのフロントグリル中央には、日産エンブレムが鎮座しており、このエンブレムにもラバレッドのロゴがあしらわれている。ワイドなブラックのフェンダーフレアや特徴的なLEDヘッドライトとともに、車両全体から強い存在感を放っており、オフロード走行時だけでなく、日常の都市部での走行でも他車との差別化を図るデザインとなっている。これらの装飾要素は、単なる装飾ではなく、過酷な使用環境下での耐久性と機能性を前提とした上でのスタイリングである点が特徴的である。

走行性能を支えるホイールとタイヤ構成

標準仕様の足元には、リム外周部に「PRO-4X」の刻印が施されたグロスブラック塗装の20インチPRO-4Xホイールが備わっている。このホイールには、センターキャップにラバレッドの日産ロゴが配されており、ブランドのアイデンティティを強調している。このホイールには、タイヤサイズ275/60R20 115Hのヨコハマタイヤ製オールテレーンタイヤ「GEOLANDAR A/T G015」が組み合わされている。このタイヤの組み合わせは、多様な路面で優れたグリップ力を発揮することを意図したもので、舗装路から未舗装路まで幅広い環境での安定した走行性能を提供する。

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GEOLANDAR A/T G015は、オフロードでの泥や砂、岩場などの障害物に対する耐性と、舗装路での乗り心地や静粛性をバランスよく兼ね備えた製品として知られている。このタイヤサイズとホイールの組み合わせにより、車両の重心が高くならないよう設計されたサスペンションシステムと連携し、オフロードでのトラクションを最大化しつつ、舗装路でのハンドリング安定性も確保している。これにより、ドライバーは環境の変化に柔軟に対応した走行が可能となる。

グレード別価格体系と市場ポジショニング

上級グレードの「Platinum4x4」は$75,790（¥11,985,696）となり、高付加価値装備が豊富なラインナップを形成している。一方、今回パトロールの伝統的なバッジを冠して登場した注目の「パトロールPRO-4X 4x4」は$78,990（¥12,491,755）となる。この価格設定は、単なるオフロード走行可能な車両を超え、ラグジュアリーな快適性と最先端の技術、そして強力な走行性能を統合した製品であることを示唆している。この価格帯は、競合他社の高級SUVに対抗し得る価値を提供するものであり、日本の自動車市場においても高い関心を集めている。

日産自動車は、この新型パトロールPRO-4X 4x4を通じて、従来の「ファミリーミニバン」や「プレミアムミニバン」の概念を超え、新しいSUVのカテゴリを確立しようとしている。特に、「人生を豊かにする"ギア"としてのSUV」というコンセプトを掲げた他の新型車（例：新型日産 エクストレイル ロッククリークe-4ORCE）とも連携し、多様なライフスタイルに対応する製品ラインナップを展開している。これにより、自動車購入者に対して、単なる移動手段ではなく、人生の趣味や活動の幅を広げるツールとしてのSUVの価値を再定義している。

市場へのインパクトと今後の展望

新型パトロールPRO-4X 4x4の登場は、オフロード愛好家だけでなく、ラグジュアリーSUV市場全体にも影響を与える可能性を秘めている。特に、ラバレッド仕様のような独創的なデザイン要素は、消費者の感情に訴えかける強力なマーケティングツールとして機能し、ブランドロイヤルティの向上に寄与する。また、ヨコハマタイヤとの連携による専用タイヤの提供は、車両の信頼性と走行性能を高めるだけでなく、アフターマーケットでのカスタマイズ需要も喚起する可能性がある。

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今後、日産自動車はこのパトロールPRO-4X 4x4を軸に、オフロード性能とラグジュアリーさを両立した新たな製品戦略を加速させる見込みである。特に、$78,990（¥12,491,755）という価格設定は、市場にとって魅力的なオプションとなる可能性が高く、競合他社に対する優位性を強化するものと期待されている。このモデルの成功は、日産自動車が自動車産業において、伝統的なオフロード車のイメージを刷新し、現代のラグジュアリー消費者のニーズに適合した新しい価値を創造できるかどうかの試金石となるだろう。