日産エルグランドが16年ぶりに全面刷新 高級ミニバンの新基準を提示

16年ぶりのフルモデルチェンジを果たした日産の高級ミニバン『エルグランド』。新型は最新のe-POWERシステムとe-4ORCE技術を採用し、後席を含む乗り心地と走行性能を大幅に向上させた。最新の運転支援システムも搭載され、安全性も強化されている。進化したデザインと技術で、ライバルを凌駕する可能性を秘める。

2020年代に突入してから3世代にわたる進化を遂げてきた高級 ミニバン の日産 エルグランド が、16年ぶりの フルモデルチェンジ によって全面的に生まれ変わりました。3代目は2010年から販売が続けられ、ライバルのトヨタ・アルファード／ヴェルファイアが次世代モデルを投入する中で、その古さが目立ち始め、販売台数は大幅に減少していました。

新型では、外観デザインの刷新に加え、最新のパワートレインと走行性能・快適性能の大幅向上が図られています。 パワートレインには、日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」の最新第3世代を採用。 発電専用の1.5リッターエンジンとモーター、発電機、インバーターなどを統合した「5-in-1」ユニットにより、静粛性と燃費性能を高めています。

さらに、電動四輪制御技術「e-4ORCE」による電動4WDシステムや「インテリジェントダイナミックサスペンション」、揺れを抑える「スムーズストップ機能」を組み合わせることで、後席を含む全乗員にとって揺れの少ない快適な乗り心地と、クラスを超越した高いコーナリング性能を実現しました。 先進運転支援システムでは、渋滞時など時速50km以下でハンズオフ走行が可能な最新「プロパイロスト」に加え、上位モデルにはさらに高度な「プロパイロスト2.0」を搭載。 ドライバーの負担軽減と安全性の向上を図っています。

新型エルグランドは、元祖高級ミニバンとしての地位を取り戻すべく、快適性、走行性能、安全性のすべてにおいて正統な進化を遂げたモデルと言えます。 特に後席の乗り心地については、サスペンションのチューニングと電動制御技術の相乗効果により、長距離移動でも疲れにくい、静かで安定した空間を提供することを目指しています。 この新型は、日本の高級ミニバン市場において再び主導権を握る可能性を秘めた注目の一台です





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日産 エルグランド ミニバン E-POWER E-4ORCE 新型 フルモデルチェンジ

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