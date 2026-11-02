日産の二野工場におけるSOFC実証とエネルギー戦略の多角化

日産自動車が二野工場で行うSOFC実証事業について解説。再生可能エネルギーとAI制御による電力効率化、および半導体・エネルギー事業への軸シフトと中期的成長戦略を示します。

日産自動車 は、 二野工場 において太陽光発電、グリッド電源、そしてセラミック技術を活用した SOFC （固体酸化物形燃料電池）の三つの電源を組み合わせた電力供給の実証を行っている。この施設は、再生可能エネルギーの最大活用と省エネルギーを実現する最先端の設備として位置づけられている。工場内で使用される電力の効率性を最大化するため、施設内のAIシステムが最適な電源の選択と供給を管理している。

内燃機関と電動車両の併存戦略

日産自動車は、内燃機関が完全になくなることはないという見解を示している。電動車両と内燃自動車にはそれぞれ良い点があり、用途に合った使い方がされる中で内燃機関は残っていくと考えられる。このため、完全に移行するというよりは、事業の軸を少しずつずらしていくという考え方が合っていると判断している。我々は内燃機関の車を支え続けるつもりであり、この方針が長期的な事業継続性を支えると見ている。

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特に半導体関連事業については、この中計期間の5年間で非常に大きく成長すると考えている。とはいえ、今の内燃事業を置き換えられるほどのサイズになるのは難しいため、1本の大きな柱というよりは、複数の柱を立てる必要があると判断している。この多角化された柱立ての戦略は、今後の事業構造転換において重要な役割を果たす。

AIによる最適電力管理とSOFCの意義

二野工場での実証では、太陽光、グリッド電源、SOFCの三つをどう組み合わせれば最も安くて効率が良いかをAIが管理する仕組みが導入されている。太陽光は天候によって発電量に波があり、グリッド電源は時間帯によって料金が変動する。一方、SOFCは火力発電よりも高い効率で発電できる特徴を持っている。これらの特性をAIが分析し、工場に電力を供給することで、コストと効率のバランスを最適化している。

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二野工場は、日産の工場の中でも自動化やDX（デジタルトランスフォーメーション）が進んだ先進工場である。ここで当社グループの技術であるSOFCを用いてCO2排出量を削減していくことには大きな意義がある。この実証を通じて、製造現場における環境負荷の低減とエネルギー効率の向上を同時に実現するモデルを構築している。

エネルギー事業の柱化とグローバル展開

環境・エネルギー事業も、この中計期間の少し後になるかもしれませんが、柱の1つになりうる事業である。二野工場の取り組みは、将来のエネルギー事業を見据えた実証という側面も持っている。世界に目を向ければ、電力網が十分に行き渡らない場所に工場があるケースも少なくない。こうした市場機会を捉えることが、今後の成長にとって重要だと考えている。

そうした場所で、当社グループのSOFC技術によって電力を地産地消で供給できるというのは、非常に大きな意味を持つと考えている。電力インフラが未整備な地域においても、独自の技術で安定した電力供給が可能になるため、グローバルな事業拡大の新たな切り札となり得る。このように、技術力と事業構造の両面からのアプローチが、日産自動車の中期的な成長戦略を支えている。